Aksjeekspertens råd til sparerne: Ikke selg deg ut nå

Av Steinar Schjetne/NTB

– Skal man spare i aksjer, må man ha lang horisont. Hvis du ikke tåler nedturer som dette, så bør du spare i tryggere objekter, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets til NTB mandag morgen.

– Etter kraftige fall, så kommer det sterke oppturer. Det er erfaringen, poengterer han.

Børser verden rundt har hatt blodrøde tall siden president Donald Trump kunngjorde nye og sterkt økte tollsatser på import. Markedsreaksjonene tyder på en raskt økende og utbredt frykt for kraftig økonomiske tilbakeslag som følge av økte handelsbarrierer globalt.

Sparepengene forsvinner

Småsparere som sjekker aksje- og fondsbeholdningen samme morgen, opplever at sparepengene formelig raser ut av konto. Flere måneder med avkastning er utradert på noen dager. Og ingen tør si når bunnen er nådd.

Men skal man selge seg ut for å redde stumpene? Nei, mener Bruce.

– Når vendepunktet kommer, er helt umulig å si. Og hvis man selger seg ut når det faller, så er faren stor for at man ikke får med seg oppturen når den kommer, sier Bruce.

– Mitt råd er derfor å holde seg til strategien og ikke prøve å time markedet, spesielt når det går dårlig, sier han.

Fare for handelskrig

Det er for tidlig for verdipapirfondenes forening (VFF) å svare på hvor store verdier som er utradert i børsfallet verden over etter Donald Trumps kunngjøring av til dels kraftig økte tollsatser på nær sagt alt som importeres til USA.

Direktør Christian Henriksen understreker overfor NTB at VFF «predikerer langsiktig sparing».

Kina har allerede kunngjort kraftig mottiltak i form av økte toll på amerikanske varer. Nå venter alle på hva EU gjør. Det svaret kan komme onsdag.

Summen kan bli en fullskala handelskrig med påfølgende kraftig oppbremsing i den globale økonomiske aktiviteten. Alle som har pengene sine i indeksfond kommer til å merke en slik utvikling på lommeboka.

