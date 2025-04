16 togsett fikk skader etter vedlikehold med gammel dokumentasjon

Skader på 16 av Flirt-togsettene kunne vært unngått om vedlikeholdet hadde vært gjort med oppdatert dokumentasjon, skriver Romerikes Blad.

– Det at vi mangler 16 togsett på grunn av feil som kunne vært unngått, er svært frustrerende, sier kommunikasjonssjef for persontog Siv Egger Westin i Vy.

Vy har nå krevd erstatning for feilene. Togene eies av selskapet Norske tog, som Vy leier av for å drive togtrafikk på Østlandet. De mener Norske tog er ansvarlige for vedlikeholdet og at dokumentasjonen er oppdatert.

Størrelsen på kravet er foreløpig ikke avklart. De sier feilen oppsto på noen få tog fra 2021 til 2023.

Norske tog bekrefter at det pågår en prosess med Vy.

– Den tekniske saken er nå løst. Det har ikke vært rapportert om denne feilen siden august 2023.

Les også: Ut på tur? Dette er «den andre» Venezia (+)

Les også: Ingen tog i reserve i Norge