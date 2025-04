Ser ikke til Sverige – vil ikke granske veterinærpriser

Å eie kjæledyr har blitt et klassespørsmål, lyder advarselen fra Sverige – med bakgrunn i økte priser for veterinærbehandlinger. Også her i landet har flere dyreeiere meldt om sjokkregninger. Facebook-gruppa «Veterinæropprøret» har nå tett på 30.000 medlemmer.

Løssalgsavisen Expressen i Stockholm har i flere artikler satt søkelyset på prisøkningen i veterinærtjenester, store prisforskjeller og investorer som har tjent enorme summer. Sveriges landbruksminister, Peter Kullgren (KD), har derfor satt i gang arbeidet med å kartlegge prisene og kostnadsutviklingen i veterinærbransjen. Målet er at dyreeiere skal få oversikt over hva veterinærtjenester koster, og hvilke alternativer som finnes.

Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen (Ap) har ingen planer om å følge i den svenske regjeringens fotspor.

– Å ha dyr gir mye glede, men det koster også penger. Som landbruks- og matminister er mitt ansvar å sørge for god veterinærdekning i Norge. Veterinærens ansvar er å tilby et helhetlig, trygt og godt tilbud for dyr og deres eiere. Det er fri etableringsrett for veterinærer og fri prisdannelse for veterinære tjenester, og det finnes ikke regler eller retningslinjer for hva veterinærtjenester skal koste. Dette er i tråd med norsk konkurranselovgivning, sier Sandtrøen til Dagsavisen.

Et voksende klasseskille?

«Att äga ett husdjur har blivit en klassfråga» skriver svenske Expressen og referer til tall fra Statistiska centralbyrån (SCB) som viser at utgifter til dyrehelsetjenester har steget med 50 prosent i årene 2019–2023.

Vi kjenner ikke til konkrete tilfeller som gir grunn til bekymring. — President David Persson i Den norske veterinærforeningen om det noen hevder er for tette bånd mellom veterinærklinikker og forsikringsbransjen.

Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen har valgt å ikke svare direkte på Dagsavisens spørsmål om han tror det kan vokse fram et klasseskille på hvem som har råd og ikke råd til å ha kjæledyr. Eller investeringsselskapenes innvirkning i norske veterinærkjeder.

President David Persson i Den norske veterinærforeningen har forståelse for dyreeieres kraftige reaksjoner på høye veterinærutgifter.

– Ja, det har vi. Vi møter ofte engasjerte og kjærlige dyreeiere som ønsker å gjøre alt de kan for at dyret skal ha det godt, og at det kan oppleves vanskelig når kostnader blir en barriere, sier han og fortsetter:

– Vi forstår at mange dyreeiere reagerer på at priser på behandling av dyr hos veterinæren øker, særlig i en tid der prisene for varer og tjenester øker – og man må tenke mer gjennom hva man bruker pengene på. Det koster å ha dyr, viktig at man tar dette med i vurderingen før anskaffelse av et kjæledyr. Veterinærbransjen har vært gjennom en enorm utvikling. I dag kan dyr få stadig mer avansert medisinsk behandling, det gjelder både for kjæledyr og for husdyr. Dette mener vi er positivt for både dyr og eier, siden det gir flere valgmuligheter.

David Persson, president i Den norske veterinærforeningen. (Frauke Becher)

– I Sverige har regjeringen nå gitt landets konkurransetilsyn oppgaven å kartlegge prisene innen dyrehelsetjenester. Burde også dette blitt gjort i Norge?

– I Norge skal veterinærer tydelig informere om sine priser, og det er også noe vi oppfordrer våre medlemmer til å gjøre. Vi mener det er positivt med åpenhet og innsikt, både for dyreeiere og for bransjen. Det er viktig å understreke at det finnes et mangfold av klinikker i Norge. Dyreeiere står fritt til å orientere seg i markedet og velge det tilbudet som passer dem og deres dyr best, mener veterinærforeningens president.

– Beslutningen ligger hos dyreeieren

Persson i Veterinærforeningen har ikke kjennskap til det noen hevder er for tette bånd mellom veterinærklinikker og forsikringsbransjen.

– Vi kjenner ikke til konkrete tilfeller som gir grunn til bekymring. Det er viktig at alle dyreeiere føler seg trygge på at rådene de får fra veterinæren er faglig forankret og i dyrets beste interesse. Veterinærenes oppgave er å gi gode og tydelige råd – beslutningen ligger hos dyreeieren, sier han.

Bak store svenske veterinærkjeder står investeringsselskaper. Disse har også Expressen gransket. Selskapene har tjent milliardbeløp.

– Er kjededannelser og investeringsselskaper som står bak, årsaken til den høye prisveksten?

– Veterinærforeningen representerer veterinærene – ikke eierne av kjedene. Vi er opptatt av at veterinærer skal ha gode arbeidsvilkår uansett hvor de jobber og at det tilbys relevante helsetjenester til dyrene – som igjen bidrar til at dyreeierne kan ivareta ansvaret med å holde kjæledyret sitt friskt, svarer Persson.

