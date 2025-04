Hvite vidder venter i påska – men unngå usikre bekker og vann

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Til tross for sen påske, kan vi i DNT berolige fjellfolket: Du må kanskje lete litt mer for å finne skiføret, men det er nok av steder man kan reise for å få snø og skiføre i år også, sier generalsekretær Tor Kåpvik i DNT.

I lavlandet har mildværet tært kraftig på snøen, vårblomstene har tatt over. Men reiser man oppover i høyfjellet, lyser det hvitt på lang lei.

– Noen utfordringer må man være forberedt på, som åpne bekker og bare flekker, men det er jo vanlig når det er sen påske, sier Kåpvik.

Hytte til hytteturer går fint midt på Hardangervidda, Jotunheimen, i Skarvheimen, Breheimen, Tafjordfjella, Trollheimen, Sylan og i Nord-Norge. Det kan være lurt å ringe de betjente hyttene for å få en siste oppdatering om føreforholdene.

De fleste DNT-hyttene har fortsatt ledige rom, ifølge Kåpvik.

---

Turistforeningens påskeråd

Sjekk forholdene der du skal – det er store variasjoner i vårt langstrakte land.

Husk vindtette klær og søk ly om nødvendig.

På UT.no/meldinger får du statusrapport for utvalgte tur- og fjellområder.

På ut.no/kart finner du oversikt over skiløyper.

OBS! Mildværet gjør at en bør være obs ved kryssing av elver og vann. Sjekk isvarsel og skredvarsel på varsom.no.

---

Slik er skiforholdene en uke før palmehelga

En oversikt fra turistforeningen beskriver skiforholdene i Norges fjellstrøk en uke før påske.

Skarvheimen

Bra forhold, spesielt fra Finse mot Geiterygghytta og Hallingskeid.

Minusgrader om natta og plussgrader på dagen gjør tidlig start på skituren anbefalt.

Strandavannet er stengt grunnet utrygg is (per 2/4-25).

Hardangervidda

Fine forhold midt på vidda og vestover, med tykk is og nysnø.

Gode snøforhold rundt Krækkja, Sandhaug (139 cm snø) og Litlos.

Mindre snø østover, gode snøforhold rundt Rauhelleren og litt mindre i retning Mårbu. Rundt Solheimstulen sammenhengende snø fra 500 moh.

Lite snø ved Mogen/Kalhovd, enkelte løyper ikke stikket.

På Gaustatoppen er det både mulig å gå opp og kjøre ned på ski, eller bruke truger/stegjern/gode brodder.

Breheimen

Mye snø ved Nørdstedalseter, mindre rundt Sota Sæter.

Flott for turer i høyfjellet, som Sota Sæter-Trulsbu-Nørdstedalseter eller fra Sognefjellshytta til Nørdstedalseter.

Jotunheimen

Fine forhold fra Fondsbu mot Olavsbu, Skogadalsbøen og Leirvassbu.

Mindre snø ved Glitterheim og Gjendesheim, men bra høyere opp. Gjendebu/Memurubu er stengt grunnet utrygg is.

Tafjordfjella

Flotte snøforhold for hytte-til-hytte-turer.

Ryfylkeheiane

Supre forhold ved Haukeliseter fra 800 moh., men mindre snø enn normalt.

Snøgrensen ligger ved 700 moh. Kommer du deg helt opp i 1000 moh. er skiføret utrolig bra.

Rondane

Rondvassbu er åpen, melder om hard såle og gode forhold på flere strekninger, for eksempel til Mysusæter og Peer Gynt hytta.

Mindre snø nord/øst i Rondane. Bjørnhollia og Grimsdalshytta er stengt.

Sylan

Bra med snø og fint skiføre, men enkelte barflekker og åpne bekker.

Trollheimen

Gode forhold i fjellet mellom hyttene, men barflekker under 500 moh.

Langsua og Femundsmarka

Snøen smelter, betjente hytter stengt i påsken.

Setesdalsheiene

Lite snø for årstiden, men bærende, frossen snø gir bra skiføre. Solvendte bakker kan oppleve snøsmelting.

Stølsheimen, Bergsdalen og Kvammafjella

Lite snø, ingen kvisting i Stølsheimen. Varierende skiføre.

Saltfjellet og Indre Helgeland

Mye snø og gode utsikter for påsketurer til tross for regn denne uka.

Sør-Troms og Hinnøya

Godt med snø i fjellet, kystnære områder har smeltet lavlandssnø. Mer nysnø forventes før påsken. I lavlandet kan snøen smelte slik at skiene må bæres den første delen av turen opp i høyden.

Kilde: Turistforeningen

Les også: Ut på tur? Dette er den andre Venezia (+)

Les også: Vil du dra langt i ferien? Da peker ett reisemål seg ut i 2025 (+)