Sp om toll: Norsk næringsliv må få hjelp av regjeringen

Det er lederen i næringskomiteen på Stortinget, Erling Sande (Sp), som tar til orde for at regjeringen må hjelpe norske bedrifter som blir rammet av ny toll.

– Tollendringen er ikke en noe næringslivet har kunne planlegge for – derfor må vi forberede oss på at det kan bli nødvendig å stille opp med politiske tiltak. Det kan være både for å redusere kostnader, å omstille seg eller å sikre aktivitet på kort sikt, sier Sande til NTB.

Han regner med at regjeringen vil følge opp det som er sagt om forhandlinger med USA for å redusere konsekvensene av handelskrigen som er utløst av USAs økte tollsatser mot de fleste av sine handelspartnere. Fredag kveld uttalte finansminister Jens Stoltenberg til NTB at det foreløpig er helt uklart hva Trump-administrasjonen har ment med at de kan åpne for forhandlinger om tollsatsene.

– Norsk næringsliv skal ikke stå alene i den usikkerheten de opplever nå. Vi må stille opp fra politisk hold, sier Sande.

– Vi er på jobb 24/7 for bedriftene våre, kommenterer statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Sammen med finansminister Jens Stoltenberg, næringsminister Cecilie Myrseth og utenriksminister Espen Barth Eide, har Støre de siste dagene jobbet for å bringe klarhet i hva tollsatsene Norge er blitt ilagt betyr. De er i tett dialog med EU i et forsøk på å holde EØS-avtalen trygg.

– Vi er i dialog om hva disse tollsatsene betyr. Vi kommer til å se på om det byr seg muligheter til å forhandle dem ned, sier Støre.