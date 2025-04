Securitas godkjente ikke sykmeldingen. Nå har Vajitharan gått tre måneder uten lønn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Akkurat nå ser det helt mørkt ut. Jeg sliter med å få sove, fordi jeg tenker på hvilke inkassovarsel som vil komme neste dag, sier Vajitharan Jaganantharasa.

Til vanlig jobber han 100 prosent som mobilvekter hos Securitas i Oslo sentrum.

Nå er vekteruniformen byttet ut med rød-rutete skjorte, og det er en alvorlig mann som forteller om hva han har gått gjennom de siste månedene.

Smertene han begynte å kjenne i overkroppen og nakken i fjor sommer, skulle nemlig vise seg å være starten på et mareritt for vekteren.

Tok Ibux for å klare jobben

Jaganantharasa har jobbet som vekter siden 2013, men det var først i fjor sommer at han begynte å få vondt.

Som mobilvekter på patrulje i Oslo sentrum, må han daglig bruke utstyr som belte og vest. Det er dette utstyret som etter hvert begynner å bli for tungt for kroppen hans, og som igjen gjør at Jaganantharasa tar kontakt med fastlegen sin når høsten kommer.

Ifølge vekteren, advarer legen om at han ikke bør jobbe. Han har pådratt seg en slitasjeskade og legen gir klar beskjed om at dersom han fortsetter som nå, så vil slitasjen bli verre.

Jaganantharasa fortsetter likevel i jobben. Han tar Ibux for å klare seg gjennom dagene, og holder samtidig dialog med nærmeste leder om muligheten for tilrettelegging på jobben.

Beskjeden om tilrettelegging blir sendt videre oppover i Securitas-systemet, men ingenting skjer.

Markeds- og kommunikasjonssjef hos Securitas, Øyvind Halnes, sier til Arbeidsmanden at de har rutiner på håndtering av forespørsel om tilrettelegging.

– Ved skriftlig forespurt tilrettelegging skal dette bli behandlet og svart ut. §4-6 i arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver tilrettelegger så langt det lar seg gjøre, sier Halnes.

Les også: Sjefen trodde ikke på at Vajitharan var syk. Loven må endres, mener tillitsvalgt

Blir fratatt egenmeldingsretten

Etter hvert blir Jaganantharasa innkalt til sykeoppfølgingsmøte. Grunnen er, ifølge vekteren, at Securitas mener han har for mange egenmeldingsdager.

– Under møtet sier operativ avdelingsleder at det har gått rykter om meg blant kollegaene om at jeg vil straffe bedriften. At jeg sier jeg er syk, selv om jeg egentlig ikke er det, sier Jaganantharasa.

Han fester blikket på hendene sine.

– Jeg sa at det ikke kunne stemme, at jeg har bevis fra legen. Da sier leder rett ut at han ikke tror på meg. Han tok fra meg egenmeldingsretten i seks måneder.

Ifølge Øyvind Halnes, har Securitas som arbeidsgiver plikt til å ta ansvar for det psykososiale arbeidsmiljøet.

– Eventuell ryktespredning må slås hardt ned på. I dette tilfellet er det ikke snakk om direkte ryktespredning på jobb. Dette er en personalsak, og av hensyn til personvernet kan vi dessverre ikke kommentere dette ytterligere.

– Mener dere det var riktig av operativ leder å frata Jaganantharasa egenmeldingsdagene i seks måneder?

– Vi mener at vår leder har handlet i tråd med vårt mandat som arbeidsgiver gitt av lovverket.

Arbeidsmanden har vært i kontakt med operativ avdelingsleder. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Les også: – Lever under fattigdomsgrensa på grunn av Nav

Godkjente ikke sykmelding

20. november deltar Jaganantharasa på et vektermøte for de ansatte. Han må ta Ibux i forkant, da det er vanskelig å sitte rolig på grunn av smertene.

Dagen etter har han legetime. Dommen fra fastlegen er tydelig:

Jaganantharasa kan ikke jobbe, og han blir sykmeldt i sju dager. Legen henviser ham også videre til A-hus for MR-undersøkelse og timer med fysioterapeut.

Fra legekontoret går han inn i bilen og ringer tjenesteplanlegger for å gi beskjed.

Tjenesteplanlegger spør om de kan tilrettelegge, og Jaganantharasa forklarer at han allerede har nevnt det, men at det virker som om operativ avdelingssjef ikke er villig til å høre på forslaget.

Vekteren drar hjem. Kort tid etter får han plutselig en e-post fra operativ leder der det står svart på hvitt at sykmeldingen ikke er godkjent.

– De trodde ikke at jeg var syk fordi jeg virket frisk da jeg var på vektermøtet dagen før, sier han.

Les også: Ble sykmeldingen avvist? Dette må du gjøre

Hører ikke fra Nav

I Norge er regelen sånn at bedriften betaler lønn for de 16 første dagene med sykmelding. Deretter tar Nav over.

At Securitas ikke godkjente sykmeldingen, skulle få store konsekvenser for Jaganantharasa.

Han søker forskuttering av sykepenger hos Nav, men opplever at det er vanskelig å komme i kontakt med det lokale Nav-kontoret, Nav Nannestad Gjerdrum.

Ved flere anledninger tar det lang før han får svar.

Leder ved Nav Nannestad Gjerdrum, Yvonne Bjønness, forteller at Jaganantharasa har vært i kontakt med dem flere ganger, og at han ved to anledninger ikke har svart raskt nok.

– Det beklager vi. Det kan se ut til at det har vært noen misforståelser mellom Jaganantharasa og oss. Han har fått veiledning i hvordan han skal gå fram for å få hjelp fra sitt Nav-kontor, sier Bjønness.

Les også: – Å bestride en sykmelding er mistillit mot legestanden

Avslag fra Nav

Jaganantharasa er foreløpig sykmeldt fram til 23. mars. Siden 21. november har han levd på inntekten til kona.

– Det er hun som betaler alt. Jeg er påvirka både fysisk og psykisk. Når jeg legger meg, er det eneste jeg tenker på hvilke sms med betalingspurringer som vil dukke opp neste dag. Jeg får ikke til å spise, og tenker bare på regninger. Alt er helt låst fast, sier vekteren.

Han understreker at han ikke vil gi Securitas skylden for det som har skjedd, men at det er enkeltpersoner i bedriften som sitter med ansvaret.

13. mars fikk Jaganantharasa avslag på søknaden om sykepenger fra Nav.

Arbeidsmanden har fått tilgang til Navs vedtak, der de begrunner avslaget med at «For å ha rett til sykepenger må du være arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer, gir ikke rett til sykepenger».

Videre skriver Nav at «Ut fra en totalvurdering av sykepengesaken din har vi kommet fram til at det ikke er dokumentert arbeidsuførhet grunnet sykdom eller skade. Du oppfyller derfor ikke vilkårene for rett til sykepenger.»

Jaganantharas beskriver avslaget som tungt å ta innover seg, men har bestemt seg for å klage på vedtaket.

– Jeg mener avslaget er feil, sier han.

Nav: – Viktig at arbeidsgivere tenker seg nøye om

Yvonne Bjønness i Nav legger ikke skjul på at de har forståelse for at ethvert avslag på en sykepengesøknad er belastende, og vet hvor viktig disse avgjørelsene er for den enkelte.

– Derfor er vi også opptatt av å sikre at alle opplysninger i saken er grundig vurdert. Når en sykemelding blir bestridt, blir personen i mange tilfeller stående helt uten inntekt – ofte over en lang periode. Dette kan være en stor belastning, sier Bjønnes.

Hun fortsetter:

– Derfor er det viktig at arbeidsgivere tenker seg nøye om før de bestrider en sykemelding.

Les også: Over natten ble Modi (15) ulovlig utestengt fra skole

Les også: Drama i kulissene i Utdanningsetaten: Direktørtopper lovet at 15-åringer skulle holdes unna nærskolen (+)

Les også: Mener politiet la ned «skoleforbud» mot elev (+)