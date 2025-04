Wolt-bud vant i retten – er å regne som fast ansatte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dommen ble avsagt fredag ettermiddag etter en måneds behandling, skriver FriFagbevegelse.

I dommen står det at alle de tre budene som saksøkte Wolt skal ha faste ansettelser med ulik stillingsprosent, to i full stilling og en i en 35 prosent stilling.

Retten var delt i vurderingen av denne sentrale delen av søksmålet. Flertallet, fagdommeren og den ene lekdommeren, kom til at de tre skal være fast ansatte.

Budene Espen Utne Landgraff, Yechezkel Yehudah Dominitz og Orlin Mitkov får etterbetalt overtidsbetaling, feriepenger og helligdagsgodtgjørelse, i tillegg til 25.000 hver i oppreisningserstatning.

Til sammen dreier det seg om nærmere 900.000 kroner. Budene blir også etterinnmeldt i pensjonsordningen med tilbakevirkende kraft.

De tre vant ikke fram med krav om garantilønn og overtid for pålogget tid mellom oppdrag, men retten slår fast at de har fått medhold i de vesentlige kravene, og dermed ble Wolt dømt til å betale over en million kroner i sakskostnader.

– Vi er selvfølgelig skuffet over avgjørelsen. Fra vårt perspektiv er budpartnere oppdragstakere, ettersom de har frihetene og ansvaret som følger med å være selvstendige, sier kommunikasjonssjef Christian Kamhaug i Wolt Norge til NTB.

Wolt vil senere ta stilling til om man skal anke dommen.

Les også: Dette er den vanligste lønna i Norge