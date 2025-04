Vestre: Færre i helsekø nå enn under Solberg-regjeringen

– Da Erna var statsminister var snittet som ventet i helsekø, 220.000 personer. Vi tok en kikk i tallene, og mandag denne uka er vi under det nivået på ventende som var under Erna Solbergs regjeringsperiode, sa Vestre i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte.

Han innrømmer at det fortsatt er en vei å gå.

– Men nå skjer det ting, og det skal vi takke de fantastiske fagfolkene vi har som jobber rundt om i hele Helse-Norge, for hver eneste dag, sier Vestre.

Skylder på Solberg-regjeringen

Helseministeren gir Erna Solberg skylden for at helsekøene begynte å vokse, og beskyldte hennes regjering for underfinansiering av sykehusene.

– Dere har helt sikkert fått med dere at Erna ikke skal ha slagord. Hun skal bare ha kortere helsekøer. Jeg sier «ja takk begge deler», sier Vestre.

– Vi kan påstå at vi har oppfylt Erna Solbergs løfte på rekordtid, og det har vi gjort med et slagord. Og målet er klart: innen året er omme skal ventetidene markant ned, og så skal de videre ned etter det igjen, sa Vestre.

Høyre: – Ubegripelig

Høyre er ikke veldig imponert over budskapet fra Vestre.

– Nå ønsker Vestre diplom for å ta ned helsekøene på det samme nivået vi hadde under pandemien, der helsetjenesten var under hardt press. Jeg tror ikke mange pasienter er særlig imponert, sier helsepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen.

– Det er synd at det tok nesten fire år før Arbeiderpartiet tok tak i helsekøene. For meg er det ubegripelig at Støre og co. ikke tok tak i ventetidene fra første dag. Menneskene som står i helsekø må leve med usikkerhet, smerter og kan ende opp med å gå sykmeldt i lang tid, sier hun.

