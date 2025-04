Sjøfolk jubler: Lovendring skal sikre norsk lønn i norske farvann

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette er en historisk dag. Nå kommer et lovforslag som sikrer lik lønn for skip i norske farvann. Heretter skal norske lønnsforhold gjelde både til havs og på norsk sokkel, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

– Nå legger vi til rette for en konkurranse på like betingelser. Rederiene kan konkurrere om de samme oppdragene som internasjonale konkurrenter. Formålet er å beskytte arbeidstakere i Norge mot urimelige lave lønninger, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse, sier fiskeri – og havministeren.

Stor og viktig dag

Administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande, kan slippe jubelen løs.

– Dette er begynnelsen på slutten for en reise som har vart i 16 år. Dette er viktig. Den maritime næringen trenger forutsigbarhet. Å innføre dette betyr at vi kan konkurrere på like vilkår. De samme reglene vil gjelde til havs som på land. Dette er en stor dag, sier han til FriFagbevegelse.

Hans kollega i Sjømannsforbundet er like blid: En kamp som har vart siden 2008 seiler snart i havn.

– Det har vært mange skjær i sjøen. Ting er blitt forkludret og vanskeliggjort ganske mange ganger. At regjeringen nå endelig har kommet i mål, til tross for motarbeidelse fra ESA og rederstanden, er knallbra, sier Sjømannsforbundets leder Kurt Angell til FriFagbevegelse.

ESA er organet som overvåker EØS-avtalen med EU. Særnorske regler kan noen ganger bli stoppet av ESA.

Er innenfor

ESA kan fortsatt ligge som et lite skjær i sjøen – eller hindre at skipet når havna. I oktober 2024 avviste ESA at regjeringen kan bestemme norsk lønn i norske farvann.

– Vi har vært i dialog med ESA. Vi har også fått en ny uttalelse. Nå skal vi selvfølgelig ta kontakt på nytt når lovforslaget er klart. Vi mener dette er innenfor. Vi har en annen forståelse av EØS-avtalen enn det ESA har lagt til grunn ved sin første uttalelse, sier Marianne Sivertsen Næss.

Får politisk flertall

Det er også klart at forslaget vil få flertall på Stortinget. Det sørger SV og Senterpartiet for.

Parlamentarisk nestleder i Sp, Geir Pollestad, vil sørge for at denne kommer gjennom i Stortinget, og samtidig vurdere om det er behov for enkelte justeringer.

– Senterpartiet har i årevis jobbet for å styrke rettighetene til norske sjøfolk. Derfor er det bra at loven nå kommer, sier Geir Pollestad til FriFagbevegelse.

SV mener norske lønninger og arbeidsvilkår ikke skal stoppe ved kaikanten.

– Skikkelige og ryddige vilkår i arbeidslivet trygger oss alle, og må også gjelde på norsk sokkel og norsk farvann, sier SV-leder Kirsti Bergstø til FriFagbevegelse.

Hun gratulerer norske sjøfolk med en stor seier.

– Dette var på tide, mener Kirsti Bergstø.

Hun mener dette både er god arbeidspolitikk og god næringspolitikk.

– Kompetansen norske sjøfolk besitter er utrolig viktig for hele det maritime miljøet i Norge. Så ser jeg at cruise ikke er med. Det forventer jeg at kommer på plass raskt, men dette er en god og etterlengtet start, sier Bergstø.

Lang politisk kamp

LO-leder Peggy Hessen lar heller ikke ESA-trusselen hindre at flaggene blir heist for lovforslaget.

Hun er også den første til å vite – og påpeke – hvor stor og lang denne politiske kampen virkelig har vært.

Det begynte å løsne under regjeringen til Erna Solberg. Sjømannsforbundene, LO og opposisjonen klarte det kunststykket å tvinge gjennom et utvalg som skulle se på norsk lønn i norske farvann.

Følsvik satt selv i dette såkalte Holmefjordutvalget.

– Dette er resultatet av en ekstremt lang politisk kamp som nå materialiserer seg, og som regjeringen Støre nå har landet, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

For tre år siden holdt daværende fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran en pressekonferanse hvor han presenterte nyheten om at dette kunne bli en realitet. Da het det at det bare manglet å sparke ballen i mål.

Stadig skadeskutt

Samtidig har næringen stadig blitt mer og mer skadeskutt.

– Andelen norske sjøfolk som jobber i fraktefarten har sunket drastisk. Nå får vi muligheten til å gjøre noe med det. Dette vil bety at ungdom i dag kan velge å gå inn i det maritime yrket som sjøfolk samtidig som de kan bo og leve i Norge. Dette er noe av det aller viktigste vi har jobbet med i denne saken, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Samtidig blir havområdene pekt på som en av de viktigste næringene også framover.

– Da må vi legge til rette for ungdommen må kunne tørre å satse også i disse næringene, poengterer hun.

Cruise mangler

Samtidig er det en ting som mangler i lovforslaget: Cruise-farten er ikke med.

– Det er synd at vi ikke har med oss offshore cruise i dag. Jeg skulle veldig gjerne sett at det kom samtidig. Vi må bare ta det til etterretning. Så skal vi jobbe videre med cruise-området. Den siste biten må vi fortsette å jobbe med, sier Peggy Hessen Følsvik.

Også Sjømannsforbundets medlemmer i Hurtigruten hadde håpet at cruise-farten skulle bli med. Det har imidlertid skapt litt bråk.

– Vi har forståelse for at det er satt til side, men det er ikke glemt. Håpet er at vi skal finne en løsning etter hvert, sier Kurt Angell.

LO-lederen går litt lenger:

– Jeg synes det er viktig å si at vi ikke kan bygge en reiselivsnæring på at det skal jobbe folk der med lave lønninger. Det er ikke slik vi har bygd Norge. Det er ikke slik vi har bygget arbeidsplassene våre, sier Peggy Hessen Følsvik.

Hun legger ikke skjul på skuffelsen over dette.

– Det var en av de få tingene vi ikke ble enig om i Holmefjordutvalget. Sterke økonomiske interesser har vært imot at vi også skulle få med cruise nå. Vi kom ikke i mål men jeg skal love at vi ikke gir oss, sier LO-lederen.

Ordføreropprør

Marianne Sivertsen Næss forklarer hvorfor det har skjedd:

– Det har vært et stort engasjement og vi har fått inn veldig mange høringsinnspill. Flere av de har gått på cruise. Vi har lagt til grunn at vi må jobbe videre for å finne den rette modellen og innretningen, sier statsråden.

Hun legger ikke skjul på at noe av dette skyldes geografiske hensyn, blant annet for kystsamfunn. Både ordførere og kommunestyrer har engasjert seg for å unngå at cruise-farten skulle bli med.

– Vi skal sette ned et partssammensatt utvalg som skal jobbe videre med dette, sier Sivertsen Næss.

Men cruise mellom norske havner er ivaretatt.

Roser LO-lederen

Hans Sande roser LO-leder Peggy Hessen Følsvik veldig for dette lovforslaget.

Han peker på årsakene til at sjøoffiserene ble et LO-forbund i 2017.

– Vi innså at norske lønns- og arbeidsvilkår er bærebjelken for våre medlemmer. Da fattet LO en resolusjon akkurat om dette. Da skjøt dette prosjektet fart. Jeg vil veldig gjerne berømme Peggy for det engasjement hun har vist. Det har vært helt avgjørende for fremdriften til denne saken, sier Hans Sande.

Dette er endringene

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i allmenngjøringsloven og relevant sektorlovgivning for å innføre et krav om norske lønnsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel.

Det vil gjøre det mulig for arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjoner å begjære allmenngjort tariffavtaler som gjelder for skip i innenriksfart.

I petroleumsloven, havenergilova, havbunnsmineralloven og akvakulturloven, vil rettighetshavere pålegges å sørge for at ansatte på skip har norske lønnsvilkår.

Samlet innebærer endringene at skip i norsk innenriksfart og skip som yter tjenester tilknyttet annen næringsvirksomhet til havs, blir gjenstand for et krav om norske lønnsvilkår.

---