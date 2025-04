Partiet-forfattere klager Bergens Tidende inn til PFU

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forfatterne klager inn avisen for brudd på god presseskikk i kulturredaktør Jens Kihls kommentar om boken deres, melder M24.

De mener at de skulle fått samtidig imøtegåelse, og at kommentaren inneholder flere faktafeil og at feilene ikke ble rettet i god nok tid.

– Påstandene gir et inntrykk av at boken er full av feil, basert på oppdiktede hendelser og preget av mangelfullt kildearbeid. Dette er ikke bare feilaktig, men også svært skadelig for både bokens troverdighet og vårt omdømme som sakprosaforfattere, skriver Suvatne og Gilbrant i klagen, ifølge M24.

Bergens Tidende avviser at de har brutt god presseskikk, og mener ikke kommentaren utløser rett til samtidig imøtegåelse.

– Bergens Tidende kan ikke se at noen av påstandene i kommentaren nærmer seg en grense for hva en kommentar kan inneholde, heter det i svaret fra avisen.

De to tidligere Dagbladet-journalistene, som begge har meldt overgang til Nettavisen, varslet før jul i fjor at de ville klage inn flere medier til PFU for deres omtale av boken «Partiet», som duoen ga ut i høst.

Boken handler om interne forhold i Arbeiderpartiet de siste årene og har fått mye omtale – mye på grunn av forfatternes bruk av anonyme kilder og anklager fra flere hold om faktafeil.

I slutten av mars ble det kjent at de hadde klaget inn TV 2.