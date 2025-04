Den norske astronauten Jannicke Mikkelsen er tilbake fra verdensrommet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fartøyet traff havoverflaten klokka 9.19 lokal tid, nøyaktig etter planen som Mikkelsens pressekontakt, Stig Karlsen, tidligere fortalte om til NTB.

Dette ble historiens første «splashdown» utenfor kysten av California.

– Det var rørende å se landingen og vite hvor hardt hun har jobbet. Dette er en stor historisk dag for Norge som betyr mye. De har gjort mye medisinsk forskning og Jannicke, som er en stor filmfotograf, har tatt unike videobilder, forteller Karlsen til NTB etter landingen.

Han er i USA sammen med Mikkelsens familiemedlemmer. Senere fredag får de møte henne.

– Familien og jeg reiser til en flyplass som opereres av Space X og får 15 minutter med henne etterpå.

Det tar et par timer fra landingen til dette skjer.

– Det tar tid å få henne ut av kapselen. Dette er første gang astronautene skal gå ut av kapselen på egen hånd, vanligvis får de hjelp fordi det er en påkjenning de har vært gjennom.

Omfattende medisinsk evaluering

Planen videre er at astronautene flyr direkte til Houston i Texas for omfattende medisinsk evaluering og rehabilitering. Noen dager senere returnerer Mikkelsen til Los Angeles for hvile og restitusjon, opplyser Karlsen.

Senere i april er det ventet at hun kommer hjem til Norge.

Mannen bak den private romferden er den kinesiskfødte kryptomilliardæren Chun Wang. Han er selv om bord i Fram2, et Dragon romfartøy fra selskapet SpaceX, der Trump-rådgiver Elon Musk er toppsjef. Det er ikke kjent hvor mye Wang har betalt for turen.

Mikkelsen var fartøysjef med ansvar for både romskip og mannskap i Fram2. I tillegg til henne og Wang var den tyske robotforskeren Rabia Rogge, som dermed ble den første tyske kvinnen i rommet, og australske Eric Philips, med på ferden.

Historisk

Fartøyet ble skutt opp natt til tirsdag norsk tid. Dette er den første bemannede romferden over Nord- og Sydpolen.

Reisen fra Nordpolen til Sydpolen tar kun 45 minutter, ifølge ekspedisjonens nettsted.

Mikkelsen er historisk som første astronaut i verdensrommet med kun norsk statsborgerskap. Marcus Wandt, som både har svensk og norsk statsborgerskap, var i fjor på Den internasjonale romstasjonen (ISS).

– Jeg kjenner på ærefrykt og ydmykhet. Det er med stor stolthet jeg nå forbereder meg på å bli den første til å representere Norge i verdensrommet, med det norske flagget på romdrakta, skrev Mikkelsen til NTB på epost i isolasjon fra Florida et par dager før oppskytningen.

Romskipet Fram2 er oppkalt etter den norske polarskuta Fram, som ble brukt på tre ekspedisjoner i Arktis og Antarktis: Under Fridtjof Nansen 1893 – 1896, Otto Sverdrup 1898–1902 og Roald Amundsen 1910–1912.