Norsk astronaut tilbake fra verdensrommet i ettermiddag

Av Alexander Vestrum/NTB og Isabel Bech/NTB

Fartøyet treffer etter planen havoverflaten klokka 9.19 lokal tid, opplyser Mikkelsens pressekontakt, Stig Karlsen, til NTB.

Dette blir historiens første «splashdown» utenfor denne kystlinjen.

– Romskipet Fram2 vil seile inn over Los Angeles-området, et majestetisk øyeblikk som vil utspille seg foran øynene på over 12 millioner mennesker, og millioner på millioner som følger med fra hele verden. Et visuelt drama i verdensklasse, og en kraftfull finale på et banebrytende oppdrag, forteller Karlsen.

Omfattende medisinsk evaluering

Etter landingen flys astronautene direkte til Houston i Texas for omfattende medisinsk evaluering og rehabilitering. Noen dager senere returnerer Mikkelsen til Los Angeles for hvile og restitusjon, opplyser Karlsen.

Senere i april er det ventet at hun kommer hjem til Norge.

Mannen bak den private romferden er den kinesiskfødte kryptomilliardæren Chun Wang. Han er selv om bord i Fram2, et SpaceX-fartøy. Det er ikke kjent hvor mye Wang har betalt for turen.

Mikkelsen er fartøysjef med ansvar for både romskip og mannskap i Fram2. I tillegg til henne og Wang er den tyske robotforskeren Rabea Rogge og australske Eric Philips med.

Historisk

Fartøyet ble skutt opp natt til tirsdag norsk tid. Dette er den første bemannede romferden over Nord- og Sydpolen.

Reisen fra Nordpolen til Sydpolen tar kun 45 minutter, ifølge ekspedisjonens nettsted.

Mikkelsen er historisk som første astronaut i verdensrommet med kun norsk statsborgerskap. Marcus Wandt, som både har svensk og norsk statsborgerskap, var i fjor på Den internasjonale romstasjonen (ISS).

– Jeg kjenner på ærefrykt og ydmykhet. Det er med stor stolthet jeg nå forbereder meg på å bli den første til å representere Norge i verdensrommet, med det norske flagget på romdrakta, skrev Mikkelsen til NTB på epost i isolasjon fra Florida et par dager før oppskytningen.

