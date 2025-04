Lønnsoppgjøret i Spekter: Enighet i innledende sentrale forhandlinger

– Resultatet er et godt utgangspunkt for de videre forhandlingene som nå skal gjennomføres ute i virksomhetene. Vi forventer at partene lokalt blir enige om lokale lønnstillegg som sikrer våre medlemmer et solid lønnsløft i årets oppgjør, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder for YS Spekter.

De innledende sentrale forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for omtrent 14.000 medlemmer i YS-forbundene Delta, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

Også LO Stat, med over 55.000 LO-medlemmer, er omfattet av enigheten.

– Økt kjøpekraft var det viktigste i årets lønnsoppgjør. Jeg er fornøyd med at vi fikk gjennomslag for et godt sentralt tillegg, sier Henriette Jevnaker, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

I tillegg til et lønnstillegg på minimum 9.750 kroner, får enkelte ansatte et ytterligere lavlønnstillegg på 3.900 kroner.

Tilleggene gis med virkning fra 1. april.

I de innledende sentrale forhandlingene blir partene enige om generelle tillegg og sentrale føringer samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

