Kunnskapsministeren vil fjerne kartleggingsprøver i 1.-klasse

– Vi fører en satsing for de minste – en skolehverdag hvor de får bruke første året på trygghet, relasjoner og lek. Ikke et første år på kartleggingsprøver som tvinger lærerne til å bruke verdifull tid på det fagfolk ikke mener de trenger, sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) på partiets landsmøte.

– Vi vil ikke ha en skole som setter førsteklassingene foran en skjerm istedenfor lek og læring. De skal lære seg å lese kroppsspråket til andre, rekke opp hånden og se hverandre inn i øynene, sier hun.

Hun viser til at kartleggingsprøvene er laget slik at de bare gir skolene informasjon om elevene med de 20 prosent laveste resultatene. For de andre elevene får skolen bare vite at prøven er gjennomført, påpeker hun.

Fra talerstolen rettet hun krass kritikk mot Høyres skolepolitikk.

– Vi er i full gang med å rydde opp etter høyresidens eksperiment med norsk skole i åtte år. Vi setter en tydelig retning med en mer praktisk og aktiv skolehverdag med mer konsentrasjon og ro i klaserommene.

– De voksne er tilbake i rommet når Arbeiderpartiet styrer norsk skole, sa hun.

