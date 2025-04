Høibys forsvarer anmelder lekkasjer fra politiets etterforskning

– Jeg føler en dyp bekymring for hvordan denne saken er i ferd med å utvikle seg. Det som er i ferd med å skje nå, er at etterforskningen rett og slett kan saboteres, sier advokat Ellen Holager Andenæs til TV 2.

Flere detaljer fra politiets etterforskning har kommet ut i mediene. Også det voldsomme medietrykket mot 28 år gamle Høiby er noe forsvareren reagerer på.

– Det lekkes ikke bare fra «vanlige» politidokumenter, men også fra klausulerte dokumenter. I den grad det lekkes fra politidokumenter, er det straffbart, legger hun til.

Klausulerte dokumenter er strengt beskyttet mot innsyn. Advokatene i en straffesak kan få tilgang, men da mot et løfte om ikke å dele det med klienten.

Politiet bekrefter at de har mottatt anmeldelsene, og de er videresendt til Spesialenheten for politisaker. Oslo-politiet vil også selv vurdere å undersøke saken.

– På generelt grunnlag er det uheldig for en sak at informasjon fra saksdokumentene offentliggjøres, samtidig som saken er under aktiv etterforskning, sier kommunikasjonsdirektør Rune Alstadsæter i Oslo politidistrikt.

Høiby er siktet for vold i nære relasjoner mot tre ekskjærester. Han er også siktet for to tilfeller av voldtekt uten samleie mot to kvinner. Høiby er også mistenkt for lignende forhold mot to andre kvinner, men er ikke siktet i disse sakene. Han erkjenner ikke straffskyld for dette.