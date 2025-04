Fly hentet opp av vannet i Bjørnafjorden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var torsdag ettermiddag at politiet omsider fant det savnede flyet med to omkomne personer. Fredag kveld ble flyet hentet opp.

Flyet ble funnet i sørenden av vannet, på 30 meters dyp, og de to personene ble hentet opp av vannet torsdag kveld.

Det var instruktør Ivar Harald Henriksen (74) fra Bergen og eleven Tore Iversrud Marthinsen (61) fra Ringsaker som var i flyet som ble savnet på tirsdag.

Det er imidlertid ikke bekreftet identifikasjon på de to som er funnet, men politiet har varslet de pårørende av de savnede.

I søket etter flyet har Forsvaret bistått med undervannsressurser. De har også bistått i arbeidet med å hente opp de to omkomne, samt flyet som nå er hentet opp.

– Det vil bli brukt et system som kobles til flyet, som gir oppdrift slik at flyet heves, opplyste fungerende leder for luftfart i Havarikommisjonen, Karl Bjarne Kappaasen til BA.