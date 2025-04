Duket for Ap-strid om asylmottak i utlandet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Marius Helge Larsen/NTB og Amalie Vadla/NTB

– Det er skammelig at Arbeiderpartiet åpner for asylbehandling i tredjeland! Denne retorikken fra Frp bør partiet ta sterkt avstand fra, skriver Rogaland Ap i et forslag som skal opp til behandling på Arbeiderpartiets landsmøte i helgen.

Ifølge TV 2 stammer forslaget opprinnelig fra AUF.

Ungdomspartiet tar sammen med Rogaland opp kampen mot krefter i partiet som ønsker å åpne for at folk som søker asyl i Norge, kan plasseres på mottak i utlandet.

Nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sa til NRK i fjor høst at hun kan være åpen for tiltaket, som Frp har kjempet for lenge.

– Om det kommer på plass en avtale i EU, hvor vi bruker felles mekanismer til å håndtere ankomster og ID-avklaringer i tredjeland, er vi åpne for det, sa hun.

Støre skeptisk

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker debatten velkommen.

– Dette er et spørsmål som virkelig hører hjemme på et landsmøte – å diskutere for og imot, sier han til NTB.

Han sier at han forstår argumentasjonen fra folk som ønsker å hindre at vi skal få asylstrømmer bygget på grunner som ikke har med kjernen i asylinstituttet å gjøre.

– Jeg forstår at man søker etter veier for å hindre at for eksempel folk med økonomiske motiver søker asyl, som er ment til noe annet, sier han.

Men asylmottak i utlandet er han skeptisk til.

– Jeg har vanskelig for å se at du kan opprettholde grunnleggende menneskerettigheter rundt slike ordninger. Og at det å organisere det på en forsvarlig måte, det har ikke jeg sett overbevisende

– Så du er imot?

– Jeg er i hvert fall skeptisk. Men igjen sier jeg at landsmøtet er riktig sted for en sånn debatt, for det er et stort prinsipielt spørsmål.

AUF: – Usolidarisk

AUF er sterkt imot asylbehandling i tredjeland.

– De som kommer til Norge må få muligheten til å bli involvert i de norske rettsprinsippene i den norske rettsstaten. Det er ikke et oppdrag vi kan sette på anbud til fattige land. Det mener jeg er å kjøpe seg fri fra et viktig ansvar, og det skaper trykk på land som allerede er overfylte, sier AUF-leder Gaute Skjervø til NTB.

Han mener det er en usolidarisk måte å behandle asylsøkere på.

– Det er ingen tvil om at dette er noe Frp applauderer, og vi kan slå fast at AUF og Frp står langt fra hverandre i asylpolitikken, sier han.

Han mener asylpolitikk handler om to ting.

– For det første må vi hindre at folk må legge på flukt. Og da må vi ha både bistand, og vi må bry oss om resten av verden. Men for det andre så må de som kommer hit – det kan være fredsaktivister fra Iran eller folk som kjemper mot diktatur og urett – få muligheten til å søke om asyl, sier han.

