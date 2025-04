Dette kan Trump-tollen bety for deg: Økte priser, høyere rente og utrygge arbeidsplasser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Steinar Schjetne/NTB

– Det verste som kan skje for Norge, er at dette utvikler seg til en global handelskrig og et kraftig fall i internasjonal handel, sier professor Ola H. Grytten ved Norges handelshøyskole til NTB.

Det meste er uklart i kaoset som har oppstått etter at USAs president Donald Trump kunngjorde økte tollsatser på praktisk talt alt som importeres til USA – og en såkalt gjensidighetstoll på varer fra land med en angivelig handelsbalanse i USAs disfavør.

I timene etter kunngjøringen var det vanskelig å fastslå hvilke direkte konsekvenser kunngjøringen får for norsk økonomi – med unntak av det åpenbare: økt importtoll rammer norske bedrifter som eksporterer varer til USA.

– Vi vet fortsatt ikke helt hva som har kommet, og vi vet ikke hva det endelige resultatet blir. Det kan være vi har fått en midlertidig toll nå, og det kan være at dette er den endelige tollen. Det kommer nok til å bli intense forhandlinger, sier Grytten.

Pris og renter

Han trekker fra flere momenter som på lengre sikt kan få negative konsekvenser for folk flest og lommeboka deres:

Økte priser globalt vil bli importert til Norge og legge press på prisveksten her i landet.

Økt prisvekst tilsier isolert sett at Norges Bank vil sette opp styringsrenta og dermed føre til høyere boliglånsrente.

Eksportbedriftene kommer under hardere press, noe som vil bety økt risiko for arbeidsplassene.

Høy prisvekst og høy rente vil kunne føre til høyere lønnsvekst. Men hvis eksportindustrien sliter, kan det resultere i moderasjon i frontfaget. Det kan bety lavere lønnsvekst for hele det organiserte arbeidslivet.

– Det er 600.000 mennesker som jobber i eksportrettet industri, og de er selvsagt bekymret for hva som skjer. Den usikkerheten som bedriftene og markedene nå prøver å håndtere, den har også arbeidstakere rundt hva som skjer med arbeidsplassene, sier avdelingsdirektør Kenneth Sandmo i LO til NTB.

Eksportbedrifter utsatt

Sandmo deltok torsdag på et krisemøte i Næringsdepartementet der nettopp de nye tollsatsene og konsekvensene av dem var tema. Uttalelsen hans må ikke settes i sammenheng med eventuelle framtidige lønnskrav.

Norges viktigste eksportartikler er olje, gass og sjømat, men også aluminium, kjemiske produkter, maskiner og teknologi, for å nevne noe.

Arbeidsplasser i disse sektorene kommer naturlig nok til å være utsatt i en posisjon, siden deres produkter blir dyrere som følge av høyere tollbarrierer.

Utsikter til svakere global vekst sendte oljeprisen ned med rundt 2,5 prosent allerede før tollkunngjøringen, og brent spot ble handlet til 73 dollar fatet, ifølge Handelsbankens morgenrapport torsdag. Fallet har tiltatt, og torsdag ettermiddag gikk nordsjøoljen under 70 dollar fatet.

Les om de viktigste elementene i Donald Trumps tollmur nederst i saken.

Mindre velferd

Men konsekvensene av en handelskrig kan på litt lengre sikt – ett års tid, kanskje – forplante seg i den norske økonomien som helhet. Det vil dermed kunne ramme sentrale deler av den norske samfunnsmodellen, understreker Grytten.

– Hvis det blir handelskrig, kan det føre til lavere omstillingsevne, lavere produktivitetsvekst, lavere økonomiske vekst – og dermed mindre velferd.

Allerede samme morgen som Trump holdt opp plakaten med de nye tollsatsene, reagerte toneangivende børser negativt.

I USA forsterket de nedadgående trenden seg med kraftige fall umiddelbart etter handelsstart torsdag, børsene i Asia åpnet umiddelbart ned. Og det var blodrøde tall på europeiske børser – også den norske.

Når milliardene renner ut av verdens børser, får det betydning for pensjonsbeholdningen og sparepengene til rundt 2 millioner nordmenn.

Går ut over sparepengene

I februar hadde norske privatkunder plassert 472 milliarder kroner i ulike typer aksjefond. Suverent størst av disse er utenlandske og internasjonale aksjefond hvor over 323 milliarder kroner fra norske småsparere er samlet. De fleste globale indeksfondene er også tungt eksponert mot amerikanske selskaper.

– Foreløpig ser vi ikke sikre tegn til at man må gjøre noe spesielt i porteføljen, sier konserndirektør Tor Sydnes for investeringer i Gabler til E24.

Han mener det ikke er grunn til panikk og understreker viktigheten av å ha en robust investeringsstrategi som tåler svingninger.

Nettstedet har snakket med flere eksperter som maner til langsiktighet og understreker viktigheten av å holde hodet kaldt og følge planen du har lagt for sparepengene.

– Alle blir skremt når det skjer slike ting i finansmarkedene. Det fører ofte til feilgrep, sier Sydnes.

---

De viktigste elementene i Trumps tollmur

Donald Trump kunngjorde onsdag nye og høye tollsatser på import av varer fra hele verden, men med noen unntak.

USA innfører en «grunntoll» på 10 prosent på varer fra alle land. Den trer i kraft 5. april.

Blant landene som slipper unna med kun «grunntollen», er Storbritannia, Singapore, Brasil, Australia, Tyrkia, Argentina, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

I tillegg innføres det «skreddersydd» ekstratoll på varer fra rundt 60 land som Trump kaller «verstingene». Denne skal tre i kraft 9. april.

Det betyr en tollsats på 20 prosent på varer fra EU, 34 prosent fra Kina og 16 prosent fra Norge.

For Kina kommer dette i tillegg til en ekstratoll på 20 prosent som Trump innførte tidligere i år, ergo øker tollsatsen til 54 prosent.

India blir ilagt en ekstratoll på 26 prosent, Sør-Korea 25 prosent og Japan 24 prosent.

Unntak

Noen varer er unntatt ekstratollen. Det gjelder blant annet kobber, legemidler, avanserte databrikker, tømmer, gull, energi og «visse mineraler».

Canada og Mexico rammes ikke av de nye tollsatsene. Trump har allerede innført 25 prosents toll på import fra begge land, med en lavere sats på canadisk energi.

Varer fra Mexico og Canada som omfattes av en frihandelsavtale med USA, er fortsatt unntatt.

Ekstratollene som er spesifikke for hvert enkelt land, gjelder ikke for sektorer der Trump allerede har økt tollsatsene, som stål og aluminium.

Cuba, Belarus, Nord-Korea og Russland er ikke underlagt de nye tollsatsene da de allerede er ilagt sanksjoner.

Andre tollsatser

Torsdag 3. april innfører USA 25 prosents toll på bilimport.

12. mars: Trump innfører 25 prosents toll på import av stål og aluminium fra alle land. Fra fredag vil den også gjelde øl på boks og tomme aluminiumsbokser.

24. mars: Varsel om 25 prosents toll på varer fra land som importerer venezuelansk olje. Denne skulle tre i kraft 2. april.

Småpakker fra Kina

Trump har også gitt ordre om at tollfritaket på småpakker fra Kina skal oppheves. Det kan føre til en kraftig nedgang i importen av kinesiske lavprisprodukter fra plattformer som Shein og Temu.

Fra 2. mai er tollsats på enten 30 prosent av varens verdi eller 25 dollar per vare. 1. juni øker tollen til 50 dollar per vare.

Kilder: NTB, AFP, Det hvite hus, X

---