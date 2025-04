Arbeiderpartiet avviser ny EU-kamp nå: – Det er ikke tiden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– I en stadig mer urolig verdenssituasjon er det ekstra viktig at vi står samlet, både i Europa og i Norge. Arbeiderpartiet mener derfor at det ikke er tiden for en medlemskapsprosess som får fram mer av det som skiller oss, enn det som samler oss, heter det i en uttalelse som ble vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte fredag kveld.

Samtidig slår partiet fast at Arbeiderpartiet mener at Norge skal styrke samarbeidet med EU, også på områder som faller utenfor EØS-avtalen.

Flere lokallag har foreslått at Ap bør ta initiativ til en ny folkeavstemning om EU-medlemskap i løpet av neste stortingsperiode. Dette er sendt inn som endringsforslag til partiprogrammet, som skal vedtas lørdag. Partiprogrammet gjelder for fire år, altså hele neste stortingsperiode, mens det kan vedtas nye uttalelser på landsmøtet allerede om to år.

Tidligere i vår vedtok Høyre at de vil jobbe aktivt for å få Norge inn i EU. Venstre og MDG mener det samme.