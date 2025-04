Ap vil forby handel som støtter Israels okkupasjon – AUF jubler

Videre heter det at forbudet skal utvikles i samarbeid med næringslivet og andre relevante aktører. Regjeringen besluttet i 2022 å kreve at varer som er produsert i israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden, skal merkes.

Forslaget ble enstemmig vedtatt på landsmøtet fredag kveld.

Spørsmålet om boikott av israelskproduserte varer har allerede vært oppe på Aps landsmøte. AUF-leder Gaute Skjervø tok i sin åpningstale torsdag til orde for en full boikott.

– Det er et kraftfullt signal, men det er ikke boikott, sa nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna fra scenen før voteringen.

– Vi mener at dette er det som på sikt setter oss i best posisjon til å sende et kraftig signal, men samtidig støtte palestinerne på sikt, la hun til. Brenna ledet redaksjonskomiteen som utarbeidet forslaget.

Jubel i AUF

Skjervø er fornøyd med vedtaket.

– Dette er et stort skritt i riktig retning for å vise Israel at folkeretten gjelder alle land. At Arbeiderpartiet går inn for at Norge skal totalforby handel, varer og næringsvirksomhet fra okkupert jord er en gamechanger i norsk Israel-politikk, sa han til NTB før avstemningen.

Skjervø påpeker også at forslaget slår fast at det vil være naturlig med flere sanksjoner i samarbeid med andre land.

– Det er ingen hemmelighet at AUFs primærstandpunkt var enda tydeligere, men vi ser dette som en historisk seier i kampen for et fritt Palestina, sa han videre.

Partileder og statsminister Jonas Gahr Støre sa torsdag at han ikke mener boikott er et godt virkemiddel. Regjeringens linje er å jobbe med dialog og konfliktløsning.

Ulovlig

Den internasjonale domstolen (ICJ) slo i fjor sommer fast at Israels snart 58 år lange okkupasjon på de palestinske områdene er i strid med folkeretten og dermed ulovlig. Domstolen er FNs øverste juridiske organ.

ICJ slo også fast at Israel diskriminerer palestinere, og uttalte at alle stater i verden er forpliktet til å innrette seg etter folkeretten og skjelne mellom israelske og palestinske områder.

Senere ba FNs menneskerettssjef Volker Türk om økt globalt press på Israel.

– Stater må ikke – kan ikke – akseptere at folkerett åpenbart ignoreres, inkludert bindende vedtak i FNs sikkerhetsråd og ordrer fra Den internasjonale domstolen (ICJ), sa Türk i september.