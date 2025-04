Stoltenberg: Vi må handle når kursene faller

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

- Når aksjekursen faller, og vi ser at verdiene på pensjonsfondet faller, da beholder vi bare roen og fortsetter å følge den investeringsstrategien vi har, sier Stoltenberg.

Han har akkurat talt til Arbeiderpartiets landsmøte. Varselet om toll på 16 prosent på norske varer til USA er dagsferskt. At Norge, som eksporterer halvparten av alt som blir produsert i landet, kan bli hardt rammet av en handelskrig. Finansministerens beskrivelse av den handelspolitiske situasjonen er dyster.

– Med ny handelskrig og mer uforutsigbarhet, så må vi holde orden i norsk økonomi, sa Stoltenberg.

Kjøpe når kursen faller

Etterpå, i møte med mediene som dekker landsmøtet, viste finansministeren til at oljefondet de siste ukene har tapt seg i verdi med 2000 milliarder kroner. Samtidig med at Norges regjeringsparti holder landsmøte i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo, faller verdens børser etter at USAs president Donald Trump har innført toll mot alle de viktigste handelspartnerne sine.

På toppen av det hele vedtok de åtte landene i Opec+-samarbeidet torsdag å ytterligere øke oljeproduksjonen. Prisen på nordsjøolje falt med over 5 prosent, til under 70 dollar fatet.

Finansministeren sier all markedsuroen ikke endrer hvordan Norge forvalter oljeformuen sin.

– Så hva investorer skal gjøre, de skal være rolige, følge de politiske vedtatte retningslinjene og fortsette å opprettholde aksjene. Det betyr også å kjøpe aksjer. Vi kjøper aksjer når kursen faller, sier Stoltenberg.

Mindre sårbare

Dagen etter at USA har hevet tollsatsene, og aksjemarkedene og oljeprisene faller, vil ikke finansministeren spekulere på hvor lenge det kan vare før man igjen ser en normalisering av markedene.

– Vi kommer aldri i en situasjon der det er ingen usikkerhet. Men i stedet for å spekulere i ulike typer usikkerhet, så må vi jo gjøre oss mindre sårbare, sier Stoltenberg til NTB.

– Og hele etableringen av pensjonsfondet og handlingsregelen er en måte å gjøre oss mindre sårbare på, legger han til.