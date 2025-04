Jonas Gahr Støre gjenvalgt som Ap-leder

Det var ingen andre kandidater til ledervervet, og Støre ble valgt ved akklamasjon på det som er partiets 70. landsmøte.

Da Støre noen timer i forveien åpnet landsmøtet, viste han i talen sin til uroen rundt hans rolle som preget partiet bare noen måneder i forveien. Han fortalte om da han under opptaket av NRK-serien «A-laget» fikk spørsmål om når det er vanskelig å være Jonas.

– Jeg skal innrømme at det noen ganger er litt krevende tider. For tre måneder siden tenkte jeg at dette landsmøtet kom til å bli lite grann annerledes enn det ligger an til å bli. Jeg vet ikke helt, det er en sånn følelse man kan få, sa Støre noe selvironisk til latter fra salen.

– Men så erfarte jeg noe som kom til syne i vinter: En støtte som jeg aldri vil glemme, som traff meg fra medlemmer, tillitsvalgte og folk over hele landet. Mange jeg kjente, men også mange jeg ikke kjente. Og til dere vil jeg si tusen takk.

På tampen av fjoråret var det et sterkt press mot Støre og Ap-ledelsen etter historisk dårlige målinger helt nede på 14-tallet. Men vinden har snudd i månedene og ukene etter at Senterpartiet gikk ut av regjering og Jens Stoltenberg gjorde et sjokkcomeback i norsk politikk som finansminister. På en rekke målinger har Ap vært landets soleklart største parti med målinger godt over 30 prosent.