Dobbeltdrapet i Lindesnes: Mor og datter ble skutt

– Anne Grimstad og Elina Jeanette Grimstad ble funnet drept i sitt hjem på Vigeland mandag 31. mars i år. Politiet kan nå informere om at vi har mottatt foreløpig obduksjonsrapport fra Rettsmedisinsk institutt i Oslo. Ifølge obduksjonsrapporten er den påviste dødsårsak for både mor og datter skuddskade. Døden inntraff momentant, sier politiadvokat Tove Haugland i Agder politidistrikt på en pressekonferanse torsdag.

Hun opplyser videre at de mener at den antatte gjerningsmannen, en mann i 20-årene som var bosatt øst i Agder, tok sitt eget liv. Også han hadde skuddskade da han ble funnet død ved en bil på en parkeringsplass ved Mandalskrysset mandag morgen.

– Politiet kan også informere om at vi har sikret overvåkingsvideo fra parkeringsplassen ved Mandalskrysset, der den antatt gjerningsmannen ble funnet. Vi mener ut ifra disse opplysningene at mannen tok sitt eget liv, sier Haugland.

Det ble funnet et våpen ved mannen.

– Våpenet ble tatt i beslag. Det gjøres nå undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte om det er det samme våpenet som ble brukt til å ta livet av de to kvinnene på Vigeland, sier politiadvokaten.

Politiet har tidligere sagt at det er en relasjon mellom den antatte gjerningsmannen og de to drepte, men at denne ikke er familiær. De vil likevel ikke si hva slags relasjon det er snakk om.