Bruktboliger går som varmt hvetebrød – men prisene lunkner

Av Anna Nesje/NTB

Så langt i år har boligprisene steget med 6,5 prosent.

– Den sterke veksten fra januar og februar avtok i mars, og i enkelte områder som det sentrale Østlandet og Oslo falt faktisk boligprisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.890.513 kroner ved utgangen av mars.

Bruktboligboom

Mest oppsiktsvekkende er det ifølge direktøren at salget av bruktboliger fortsetter som aldri før.

– Vi har aldri tidligere sett en så eksplosiv volumvekst i bruktboligmarkedet som i år, sier han.

Så langt i år er det lagt ut nesten 27.500 boliger for salg, 27,9 prosent flere enn samme periode i fjor.

– Selv om vi venter at volumet vil justere seg ned i løpet av april på grunn av påsken, er veksten i antall omsetninger så langt i 2025 på nesten 30 prosent. Vi har aldri tidligere registrert så stor vekst eller så store volumer i bruktboligmarkedet, sier Lauridsen.

Stavanger vinneren

Det tok i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig i mars, ned fra 65 dager i februar.

Kortest salgstid hadde Bergen med 16 dager.

– Det er også i mars store forskjeller i boligprisutviklingen, og særlig i Oslo og Akershus var utviklingen altså svak. Det sterke markedet i Stavanger og Rogaland fortsetter, mens veksten i Bergen avtok i mars etter et svært sterkt år i fjor og inn i 2025, sier Lauridsen.

– Veldig bra

Sjeføkonom i Sparebank 1 Kyrre M. Knudsen mener det er gode nyheter at prisene roer seg.

– Etter at boligmarkedet var i ferd med å ta helt av i deler av Norge ved starten av året, er det godt å se at boligprisene roer seg, fordi det kommer mer ut for salg. Dette er bra for hele boligmarkedet, en høy boligvekst fører til at det er mye vanskeligere for kjøperen og kan skape urealistiske forventninger hos selgeren, konkluderer han.

Nordeas direktør for privatmarkedet Odd Hultmann sier markedet er krevende for mange.

– Førstegangskjøpere i Oslo og andre storbyer opplever markedet enda mer krevende enn tidligere, da det er svært mange med i budrundene. Her trenger flere nå mer støtte fra familie for å ha mulighet til å kjøpe, sier han til NTB.

Han forteller om flere som kommer tilbake for å se om de kan øke finansieringsbeviset ytterligere fordi mange boliger går godt over prisantydning.

