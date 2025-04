Utepilsvær i sør og innepilsvær i nord: – Urettferdig

– I sør blir det varmt, godt og fint vær særlig i dag og i morgen, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen i Bergen.

Hun forteller at det nå er på tide å begynne å følge med på UV-strålingen. I god tid før påske har påskesola meldt sin ankomst.

Værmeldingen viser at både i Oslo og Kristiansand skal gradestokken krype over 15 grader onsdag og torsdag.

Men til helgen er det ventet noe kjøligere temperaturer.

– Vinden snur til nordavind i sør. Det blir ikke kaldt, men man kommer til å merke et skifte i temperaturen, forteller meteorologen.

Hun peker også på de store temperaturforskjellene man kan oppleve med kjølige temperaturer om morgenen og mye varmere vær med en gang solen får tak. Noe som gjør det vanskelig å kle seg om morgenen.

Lavtrykk etter lavtrykk

I Nord-Norge haster det neppe for restaurantene å åpne uteserveringene. Der preges værvarselet av farevarsel og lave temperaturer.

– Det er de i Nord-Norge som får været, sier Andersen.

Hun omtaler været som urettferdig sammenlignet med hva søringene har i vente.

– Det kommer inn et nytt lavtrykk i morgen for deler av Nordland og Sør-Troms. Vi har sendt ut gult farevarsel for vindkast. Det er et ganske kraftig lavtrykk hvor vi venter full storm i kastene og kanskje til og med sterk storm utsatte steder.

Tørt: – Vær forsiktig

Nedbøren skal med enkelte unntak holde seg i nord. Det hjelper ikke på den pågående skogbrannfaren på store deler av Sør- og Østlandet.

– Det ser ut som det holder seg tørt lenge, noe som ikke er så gunstig for skogbrannfaren.

Den vakthavende meteorologen er klar på at det til nå stort sett er i gress og lyng faren er størst, men at faren kan øke ettersom hun ikke har noe regn i siktet, spesielt på Østlandet.

Det generelle bålforbudet trer ikke i kraft før 15. april, men Andersen ber de som beveger seg i skog og mark følge rådene til beredskapsmyndighetene.

– Man må være veldig forsiktig.

Holder det seg tørt lenge, sier hun at de vil vurdere å utvide farevarselet om skogbrann til Vestland og andre områder.

