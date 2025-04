Norge har hentet ut egne borgere fra Gaza for første gang på ett år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er svært glad for at vi nå har fått ut enda flere norske borgere fra Gaza. Halvparten er barn. De har levd med frykt og nød i en krigssone siden krigen startet for 17 måneder siden, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

De 14 ble transportert fra Gaza i sør via Kerem Shalom-overgangen til Israel.

Der ble de møtt av et team fra de norske ambassadene i Israel og Jordan som bisto med nødvendige reisedokumenter og annen assistanse, opplyser Utenriksdepartementet.

Rundt 300

Personene ble deretter transportert i buss til Jordan, der de vil bli tatt vare på av den norske ambassaden i Amman mens de venter på videre transport til Norge.

Tidligere har UD hjulpet om lag 300 norske borgere og personer med tilknytning til Norge ut fra Gaza via Rafah-overgangen og Egypt.

Den siste uthentingen skjedde 17. april i fjor. Siden da har det ikke vært mulig å tilby assistert utreise til nordmenn fra Gaza på grunn av krigen og stengte grenser.

Eide: Kompleks operasjon

– Selv om det er snart ett år siden den forrige uttransporten av norske borgere fra Gaza, har vi jobbet kontinuerlig for at flere skulle kunne komme tilbake til Norge. Jeg vil takke alle som har bidratt i denne komplekse operasjonen slik at de 14 kunne komme seg i sikkerhet i dag, sier Eide.

Siden Israel gikk til angrep i Gaza i oktober 2023, er mer enn 50.000 drept i Gaza. Av disse er 15.000 barn. 90 prosent av innbyggerne er fordrevet fra hjemmene sine, ifølge FN.

Siden våpenhvilen ble brutt 18. mars, er i snitt 100 mennesker drept hver dag, ifølge helsemyndighetene i Gaza.

– En ekstrem humanitær krise

Eide oppfordrer partene til å stanse kamphandlingene og inngå en våpenhvile.

– Fortsatt er over 2 millioner mennesker fanget i Gaza i en ekstrem humanitær krise. Jeg oppfordrer partene til å stanse kamphandlingene og inngå en våpenhvile. Alle gislene i Gaza må løslates og alle som trenger nødhjelp, må få det.

– Folkeretten må respekteres. Palestinere som har flyktet, må kunne vende tilbake når de ønsker det. Varig våpenhvile, politiske forhandlinger og tostatsløsningen er forutsetninger for at palestinere og israelere skal leve i fred og sikkerhet, fortsetter Eide.

