Statsadvokaten anker saken der tre kvinner ble frikjent for å ha fotfulgt Listhaug

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi anker både bevisbedømmelsen og lovanvendelsen fordi vi mener at Oslo tingrett har lagt altfor streng norm i vurdering av hva som er hensynsløs atferd. Vi mener også at rettskildebruken er til dels mangelfull, sier statsadvokat Frederik Ranke til avisen.

Hendelsen skjedde i Oslo sentrum 13. mars i fjor. Listhaug vitnet selv i retten, hvor hun forklarte at det var en skremmende opplevelse, at demonstrantene var aggressive og at hun fryktet vold.

– Jeg tar anken til etterretning og har full tillit til Statsadvokaten i prosessen videre i denne saken, skriver Sylvi Listhaug i en epost til NTB.

– En av de verste opplevelsene

Aktoratet hadde i sin påstand bedt om at de tre tiltalte skulle fengsles i 75 dager, noe en enstemmig tingrett avviste.

De tre tiltalte kvinnene fulgte etter Listhaug fra Utenriksdepartementet ved 7. juni-plassen og ned til Stortinget.

Frp-lederen har tidligere omtalt episoden som en av de verste opplevelsene hun har hatt som politiker.

Ifølge tiltalen kom de tre kvinnene, som alle er i 40-årene, med utsagn som: «Frp hør, barn i Gaza dør», «Blod på hendene, blod på pengene», «Shame on you», «Hvordan er det å vite at barn dør?», «Du jobber for oss, ikke sant?» og «Hører du, eller gir du faen?».

– Legger ansvaret på offeret

Kvinnene nektet straffskyld.

Tingrettsdommerne mener at Listhaug beviselig ikke ga noe uttrykk for at demonstrantene måtte fjerne seg eller holde større avstand.

– Det virker som om Oslo tingrett legger ansvaret på offeret. De skriver for eksempel at Listhaug ikke ber dem gi seg. Det er videobevis for at Listhaug henvendte seg til demonstrantene i Stortingsgata. Det er uklart hva hun sa til dem, sier Ranke til Aftenposten.