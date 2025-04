Søket etter savnet fly i Bjørnafjorden fortsetter torsdag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var tirsdag et småfly forsvant etter at det trolig gikk ned i Vinddalsvatnet i Bjørnafjorden kommune, 20 kilometer sør for Bergen sentrum.

Ivar Harald Henriksen (74) fra Bergen og Tore Iversrud Marthinsen (61) fra Ringsaker var om bord i flyet.

Søkene etter flyet tirsdag var resultatløse og ble ved 22-tiden avsluttet. Onsdag ble det satt i gang ny leting med minedykkere fra Forsvaret.

Sonar og undervannsfarkost

– Det var i ettermiddag de kom opp dit og søket startet. Ingen funn så langt, sa operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til NTB ved 20-tiden.

Klokken 22.33 skriver han i i en melding til pressen at søket er avsluttet for natten.

– Det er ikke gjort funn av flyet. Det er planlagt for nytt søk i morgen. Det vil nok ikke bli påbegynt før etter kl. 0900, men nøyaktig tidspunkt er ikke fastsatt.

I tillegg til minedykkerne ble det onsdag brukt sonar og undervannsfarkost i letingen.

– Det er utfordrende søkeforhold. Vi har ikke håp om å finne overlevende, sa politiets innsatsleder Atle Birkeland ved 15-tiden, skriver Bergens Tidende.

Statens havarikommisjon er også på plass i leteområdet. Tidligere onsdag brukte politiet drone for å se etter spor som kunne fortelle noe om hvor flyet ligger.

Havarikommisjonen: Trolig ingen svart boks

Statens havarikommisjon er på plass, men kan ikke starte arbeidet før flyet er hentet opp. Fungerende leder for luftfart i havarikommisjonen, Karl Bjarne Kapaasen, sier til VG at de gjør forberedelser for når flyet hentes opp.

– Vi samler blant annet inn informasjon fra Avinor om radar og radiologger. I tillegg har vi snakket med flyklubben for å få konkret informasjon om flytypen og tekniske detaljer, sier Kapaasen.

Kapaasen sier til NRK at flyet trolig ikke hadde en såkalt svart boks, også kalt en ferdsskriver.

– Flytypen American Champion Super Decathlon, er et småfly som ikke har krav om svart boks. Vi forventer dermed ikke å kunne hente ut noe data fra flyet.

Skoleflygning

Ved 15.30-tiden tirsdag fikk politiet melding om at et småfly som hadde problemer med å lande.

Det er bekreftet at det var en skoleflyging, hvor den ene om bord var instruktør i Bergen Aero Klubb. Den andre var en elev.

Vinddalsvatnet er 65 meter dypt på det dypeste.

Les også: USA-ekspert: – Elon Musk gjorde dødssynden

Les også: Myrseth om Trumps toll-fest: – En belastning for norsk næringsliv

Les også: Musk er ikke den første: – Trakk i trådene bak presidenten