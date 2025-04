Mener barnefamilier ekskluderes fra utleiemarkedet

Samfunnsviter og aktiv samfunnsdebattant Diyako Baroz reagerer på at flere utleiere reserverer seg i annonsen mot å leie ut til barnefamilier.

Han mener at fenomenet virker å være rotfestet i langvarige stereotypier og uriktige forestillinger.

– Disse er forsterket av økonomiske bekymringer som skade på eiendom og forventninger om støy, som ofte er overdrevne og ikke basert på faktiske data. Dette viser en manglende vilje til å engasjere seg med barnefamilier som potensielle leietakere, og en misforståelse av familiers rolle og bidrag til et dynamisk og variert samfunn, sier Baroz til Dagsavisen.

Inngrodd skjevhet

Et par kjappe søk på Finn.no viser at fenomenet er relativt utbredt. Bare ved å taste inn «barnefamilier» i søkefeltet på utleiesidene, får Dagsavisen flere treff der annonser fra private utleiere spesifiserer at barnefamilier er uønsket.

Vi har forsøkt å komme i kontakt med flere av disse, uten hell.

– At utleiere velger å ekskludere barnefamilier vitner om en inngrodd sosial skjevhet som forverrer ulikhet og hindrer sosial mobilitet, sier Baroz, som er bekymret for det han anser som strukturell diskriminering i boligmarkedet.

Sammenligner barn med dyr

I flere av boligannonsene som ikke ønsker barnefamilier, står det beskrevet på lik linje med dyrehold.

– Hva tenker du om ordlyden «ønsker ikke barnefamilier eller dyrehold»?

– Bruken av denne analogien i boligannonser trivialiserer familielivet og er et eksempel på dehumanisering. Det understreker behovet for å revurdere hvordan vi som samfunn vurderer og verdsetter familieenheter, sier Baroz.

– En slik språkbruk kan også være en indirekte metode for å fremme en agenda som setter spørsmålstegn ved barnefamiliers rettigheter og plass i samfunnet.

Jurist Ingeborg Fjeldstad ved Likestillings- og diskrimineringsombudet sier det ikke er ulovlig å velge bort barnefamilier ved utleie. (Thomas B Eckhoff/Foto: Thomas Eckhoff )

Ikke ulovlig

Ifølge jurist Ingeborg Fjeldstad ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, er det ingen lovgivning som direkte forhindrer utleiere fra å ekskludere barnefamilier.

– Barnefamilier i seg selv, er ikke et diskrimineringsgrunnlag i likestillings- og diskrimineringsloven. Det kan derimot være diskriminerende om utleier nekter å leie ut til en person under eller over en viss alder, eller til personer av spesifikke kjønn eller andre etnisiteter, sier hun til Dagsavisen.

Hun sier at de har hørt om disse problemstillingene tidligere, og har rådet de som eventuelt føler seg diskriminert, til å be om en begrunnelse fra utleier. De kan også ta saken videre til Diskrimineringsnemnda for en gjennomgang av saken.

– Det er vanskelig å kommentere enkeltsaker uten en nærmere begrunnelse fra utleier, og det er ikke prøvd noen slike i nemnda så vidt jeg vet. Det vi anbefaler i veiledningssaker, er å be om en begrunnelse fra den ansvarlige. I dette tilfellet den som skal leie ut, og vurdere om det er saklig grunnlag, sier Fjeldstad.

– Mener man seg diskriminert, kan man ta saken til nemnda og få det avklart rettslig. Det er gratis. Ta gjerne kontakt med ombudet for veiledning først, råder hun.

Mother and son looking out of window At barnefamilier ekskluderes fra boligmarkedet, er et strukturelt samfunnsproblem, mener Baroz. (Kaan Sezer/Getty Images/iStockphoto)

Et presset marked

Tor Q. Aaserød er juridisk direktør i Utleiemegleren, et meglerkontor som forvalter utleieforhold på vegne av både utleiere og leietakere. De operer ikke med slike begrensninger på sine utleieobjekter, forteller han.

– Det er som regel bekymring for slitasje eller slikt, som gjør at kunden ønsker det. Men for oss er ikke det et tema, ettersom vi har kontrakter med vedlikeholdsklausuler.

– Er det en leietaker med en stor hund for eksempel, som gir ekstra slitasje på gulvene, kan utleier kreve at boligen leveres tilbake i samme stand – altså uten unntak for normal slitasje. Det er avtalefrihet, så det løser vi i forkant, sier Aaserød.

Når det kommer til ordlyden, tror han ikke det er noe utleier har tenkt over.

– Jeg tror dette bare er noe de har skrevet litt raskt, og ikke tenkt over konsekvensen av å sette barn og dyr i samme setning.

Juridisk direktør i Utleiemegleren, Tor Q. Aaserød mener utleiere ikke hadde fått beboere med slike krav, dersom ikke markedet var så presset. (Johnny Vaet Nordskog)

Aaserød kan forstå at noen private utleiere ikke ønsker å leie ut til barnefamilier.

– Det kan innebære mer støy, mer vedlikehold og det krever mer å forvalte et slikt leieforhold – spesielt om det er i for eksempel et borettslag, der klager på støy, barnevogner i oppgangen eller andre ting utløser en større belastning på utleier. Eller utleier har dårlig erfaring med dette fra før, sier han.

– Men i bunn og grunn handler dette om at det er utleiers marked, når de kan skrive sånt i en annonse og likevel få leid ut med slike begrensninger.

Vil ha lovverk

Samfunnsviter Baroz reagerer på at det ikke finnes noen lover mot praksisen.

– Mangelen på spesifikk lovgivning for å forhindre denne typen diskriminering undergraver våre bredere sosiale mål om inklusivitet og likestilling, mener han.

– Dette er en klar indikasjon på at våre juridiske rammer trenger reform for å adressere og avskaffe slike ekskluderende praksiser, og for å sikre at alle borgere, uavhengig av familiestatus, har like muligheter i boligmarkedet, sier Baroz.

