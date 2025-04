Kripos: Sterk økning i seksuell utpressing mot gutter og menn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en ny rapport skriver Kripos at gjerningspersonene i hovedsak opererer fra Nigeria, Elfenbenskysten og Filippinene. Det yngste offeret var ti år gammel da utpressingen fant sted.

‒ Det er viktig at kunnskapen deles, og at samfunnet gjennom felles innsats bidrar til å forebygge seksuell utpressing med økonomisk motiv, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

Fra januar 2023 til november 2024 har minst 1891 nordmenn blitt utsatt for utpressing. 98 prosent av dem er gutter og menn, skriver Kripos.

– Det er en stor belastning for de fornærmede å bli utsatt for utpressing. Konsekvensene varierer i omfang og alvorlighet fra person til person og er eksempelvis samlivsbrudd, tap av arbeid, sosial isolasjon og angst, til mer alvorlige konsekvenser som selvskading, forsøk på selvdrap og selvdrap, heter det i rapporten.

Kripos tror utpressingssakene kommer til å utvikle seg i takt med teknologisk utvikling og manglende mottiltak fra samfunnet. De viser blant annet til at kunstig intelligens kan brukes til å virke mer troverdig i utpressingen.

‒ Dette er et stort og alvorlig problem som vi søker å løse sammen med næringslivet og andre aktører. Vi er overbevist om at vi med vår kunnskap og deres løsninger, vil bidra til at vi kan begrense problemet med seksuell utpressing med økonomisk motiv, sier fungerende Økokrim-sjef Inge Svae-Grotli.

Debatt: Jeg hatet Sophie Elise, men elsker Selina

Debatt: Takk NRK, jeg visste ikke at jeg kunne fikse dette på kroppen min