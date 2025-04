Varsler EU-kamp på Ap-landsmøtet

– Europa er i endring, og vi mener Norge er best tjent med å bli medlem i EU, sier Frode Jacobsen, som er leder i Oslo Arbeiderparti. Det er dette fylkeslaget som leder an i et forsøk på å skape en skikkelig debatt om EU på Aps landsmøte som åpner torsdag.

Mens Aps tidligere regjeringspartner Senterpartiet sa nei til EU med trampeklapp på sitt landsmøte forrige helg, har Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre tidligere sagt at han ikke ønsker en ny EU-debatt nå. Han vil heller ikke initiativ til en medlemskapsprosess.

Men nå ligger det an til at EU-debatten braker løs på Aps landsmøte, enten Støre vil eller ikke.

«Når tiden er inne»

Det er Støres eget fylkeslag, Oslo Ap, som altså kommer med et EU-forslag som skal behandles i salen. De er nå i ferd med å legge siste hånd på verket, og formuleringen blir nok i tråd med årsmøtevedtaket fra januar. Der het det at Oslo Ap vil være «aktive forsvarere av samarbeidet med Europa», og konkluderte: «Derfor mener Oslo Arbeiderparti at Norge i utgangspunktet er tjent med å være medlemmer av EU når tiden er inne for det».

Dagsavisens kommentator mente dette ble for puslete, og at «motet sviktet» i fylkespartiet. Han mente Oslo Ap heller burde sagt: «Vi må ta stilling til EU nå. Fordi dette er det største spørsmålet i vår tid, i en verden i sikkerhetspolitisk helspenn. Og slik kunne Oslo tatt med seg fanen til landsmøtet i april og sparket opp døra for en ny EU-debatt i tid før valget i 2025».

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)

«Historisk» vedtak

Men Oslo Aps leder rykket ut til sitt forsvar i Dagsavisen og mente at vedtaket var «historisk», og at det viste at Oslo Ap tok et tydelig og prinsipielt standpunkt til EU som vil bli viktig i tiden som kommer. Jacobsen håper på støtte for Oslo Aps forslag fra de andre fylkesdelegasjonene på landsmøtet i helgen.

– Jeg syns det er viktig at landsmøtet får en ordentlig diskusjon om Norges forhold til EU. Jeg syns også det er viktig at teksten om EU blir tydeligere og bedre enn i den som står partiprogrammet nå, sier Jacobsen til Dagsavisen.

I forslag til nytt Ap-program står det at det er «rom for ulike syn» i EU-spørsmålet, og at Ap vil «ivareta og beskytte norske interesser gjennom vårt forhold til EU og EØS-avtalen ved å koordinere oss bedre, bruke handlingsrommet og intensivere innsatsen mot Europa».

Les også: Det er uakseptabelt å kalle Cecilie Hellestveit en folkemordfornekter (+)

Oslo Høyres seier over Erna

Oslo Høyre greide på sin side og få til et mer «aktivt» EU-vedtak på sitt landsmøte for et par uker siden, mot partileder Erna Solbergs vilje.

– Tror du Oslo Ap får til noe lignende i helgen?

– Jeg håper både partiledelsen og de andre fylkene vil se at her har Oslo en tekst og et forslag som kan vise vei til en mer aktiv Europa-politikk. Det er helt vesentlig og avgjørende i en krevende tid, svarer Jacobsen, som syns det er naturlig at hans fylkeslag går i bresjen for å ta denne EU-diskusjonen.

– Oslo var jo det fylket med størst ja-prosent under EU-avstemningen i 1994. Det var også klart ja under EF-avstemningen i 1972 også. Den siste meningsmålingen viser jo også at Ap er det partiet med størst andel Ja-velgere, hele 6 prosent sier de ønsker EU-medlemskap. Folk som bor i byen er internasjonalt orienterte, og ser at de store utfordringene i vår tid, enten det handler om klima, flyktninger, forskjeller, sikkerhet eller forsvar, er noe vi må løse i fellesskap. Da er det naturlig at vi løser disse tingene i samarbeid med de folka som er våre naboer i Europa, sier Oslo Aps leder.

Les også: Peggy Hessen Følsvik: – Sykelønna er politikk (+)

På linje med Jonas

Selv om Jacobsen mener Ap må gå for et klart EU-vedtak, så er han enig med partileder Jonas Gahr Støre i at det ikke er riktig å søke medlemskap akkurat nå. Han mener det hensyn til EUs nåværende kapasitet til å behandle nye medlemssøknader, og gir rom for å bygge folkelig støtte og unngå unødvendig polarisering.

– Jeg tror verken Norge eller EU er helt klar for medlemskap akkurat nå, men dette kan endre seg raskere enn mange tror. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er usikker og Europa samler seg. Derfor er det viktig at landsmøtet også holder døra åpen for at vi skal kunne bli medlem når tiden er inne for det, sier han.

Les også: – Nå må vi diskutere om vi bør ha norske atomvåpen

Vil ha egen EU-utredning

Det er flere partilag, både i Oslo Ap og noen utenfor, som ønsker å få fart på EU-debatten på landsmøtet. Noen ønsker å gå lenger enn Oslo Ap og vil søke medlemskap nå, andre, som Kjelsås Arbeiderpartilag, vil fremme et eget forslag om at partiet må sette i gang en utredning om fordeler og ulemper ved EU-medlemskap.

– Vi mener det er riktig tid for å ta opp EU-spørsmålet, særlig nå som forholdet vårt til USA er blitt såpass usikkert, skriver Thomas Brattelid Veiden i en tekstmelding til Dagsavisen. Han er leder for Kjelsås-laget.

– Vi foreslår i første omgang å gjøre en full utredning av hva et EU-medlemskap ville betydd for Norge, så vi får alle fakta på bordet. Så støtter vi i utgangspunktet også et norsk EU-medlemskap. Vi tror særlig det er viktig at Norge har en stemme i Europaparlamentet når vi uansett er så tett tilknyttet Europa, og er en del av EØS, fortsetter Veiden, og legger til:

– Forslaget ble faktisk enstemmig vedtatt i lokallaget vårt. Det hadde jeg ikke trodd på forhånd, så det sier kanskje litt om at det kanskje har vært et stemningsskifte. Nå er vi spente på hvordan diskusjonen blir på landsmøtet.

Nestleder Tonje Brenna har ledet programarbeidet, og sier til Klassekampen at hun ønsker en EU-debatt velkommen på landsmøtet. Hun tror mange i partiet er i tvil. I utkastet til program står det presisert at skulle medlemskap bli aktuelt, må det «være gjenstand for ny landsmøtebehandling i Arbeiderpartiet».

Les også: Massiv norsk motstand mot Trumps politikk: – Skaper usikkerhet

Les også: Ekspert om «Trump-smutthull»: – Kan åpne for Obama

Les også: En fullsatt domkirke tok avskjed med Dag Solstad – og takket for bøkene