Utvalg foreslår nasjonal strategi for å redusere sykefravær blant kvinner

Av Isabel Bech/NTB

– Helseproblemer blant kvinner skyldes ofte måten arbeidet er organisert på i kvinnedominerte yrker og bransjer, slår utvalget fast.

De har sett på kvinners arbeidshelse og foreslår tiltak som kan bedre kvinners helse i arbeidslivet og redusere sykefravær og frafall.

Fysiske belastninger, psykososialt stress og eksponering for vold og trakassering er vanlige risikofaktorer, og det er behov for målrettede tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet, ifølge utvalget.

Tirsdag leverte de sin rapport til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Koster samfunnet 59 milliarder

– Det er ekstremt verdifullt at norske kvinner deltar mer i arbeidslivet enn de gjør i de fleste land. Skal vi ta vare på det i fremtiden, er det nyttig å vite hva som kan gjøre at kvinner holder seg friskere og tilknyttet arbeidslivet over tid, sier Brenna.

Kvinners langtidsfravær anslås å koste samfunnet 59 milliarder årlig, ifølge en rapport fra Vista analyse som regjeringen har bestilt.

Brenna peker på at mer enn 30 prosent av sykefraværet er koblet til arbeidsmiljøet. Kvinner har høyere sykefravær enn menn, og flere kvinner er uføre.

Nasjonal strategi

Blant annet bør arbeidslivet være tilpasset kvinners ulike livsfaser, og forskning på kvinners arbeidshelse bør styrkes, mener utvalget.

Blant tiltakene som foreslås er en nasjonal arbeidsmiljøstrategi.

– Det har jeg lyst til å se nærmere på. For å bedre kvinners arbeidshelse må det jobbes med å forebygge og forbedre arbeidsmiljøet, avslutter Brenna.

Utredningen sendes nå på høring.

