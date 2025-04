Mann fra Møre og Romsdal siktet for terrorplanlegging

– PST kan bekrefte at en mann fra Midt-Norge er siktet for å ha overtrådt straffelovens paragraf 133 om terrorforbund, det vil si at han er siktet for å ha inngått en avtale med andre om gjennomføring av en terrorhandling, sier påtaleansvarlig Kathrine Tonstad i PST til TV 2.

Mannen er også siktet for hatefulle ytringer.

Mannen ble torsdag i forrige uke varetektsfengslet i Møre og Romsdal tingrett i én uke med brev- og besøksforbud. Han anket kjennelsen til lagmannsretten, som tirsdag avviste anken.

NTB har lest fengslingskjennelsen fra tingretten, men retten har forbudt offentlig gjengivelse av hele avgjørelsen. Det betyr at mediene ikke kan gjengi noe av det som står i kjennelsen, bortsett fra slutningen der det står hvor lenge og på hvilke vilkår han fengsles.

Advokat Mari Vik-Slettvoll, som forsvarer mannen, skriver i en tekstmelding til NTB at hun ikke har noen kommentar på nåværende tidspunkt.