Tesla-salget skiftet gir i mars – men fortsatt humper i veien

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I første kvartal i fjor var 23 prosent av alle nye solgte biler en Tesla. Nå er andelen 12 prosent, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Tesla topper likevel salgsstatistikken for bilmerker i mars, mens Tesla Model Y er den mest solgte bilmodellen.

Direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV avviser ikke at det kan skyldes de kontroversielle utspillene til Elon Musk, men peker på sammensatte grunner.

– Det kan være riktig, men vi vet også at Tesla har hatt svært mange biler av utgående modell stående lenge på kaia, og det har vært vanskeligere enn tidligere år å finne kjøpere til disse bilene, sier han.

Tesla har dessuten fått hardere konkurranse fra andre merker, mener han.

I mars ble det registrert 13.304 nye personbiler, opp 36,5 prosent fra mars i fjor. Til sammen i første kvartal ble det registrert 31.596 nye personbiler. Det er opp 42 prosent fra samme periode i 2024 da nybilsalget var uvanlig lavt.

Elbilandelen i mars var på 84 prosent, mens den var på nesten 91 prosent for kvartalet som helhet. Årsaken til den «lave» elbilandelen i mars, er at ekstra mange ladbare hybrider ble registrert i mars for å unngå avgiftsøkningen som trådte i kraft 1. april.

Les også: Global Tesla-aksjon har truffet Norge: – Demokratiet har ikke råd til å støtte Musk

Les også: To av tre nordmenn er mer negative til Tesla på grunn av Musk

Les også: Elon Musk i ordkrig: – Vær stille, lille mann