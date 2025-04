Taxibransjen ber politiet om hjelp etter flere overgrepssaker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Politiet har i løpet av høsten 2024 mottatt flere anmeldelser som gjelder seksuelle overgrep i forbindelse med transport i taxi, sier politiadvokat Maria Weider til Avisa Oslo.

Alle de involverte sjåførene har kjørt for såkalte plattformselskaper som slapp til på markedet etter taxifrislippet i 2020, ifølge NRK. Flere av dem har apper der selvstendig næringsdrivende sjåfører kan registrere seg, ta imot og utføre taxioppdrag.

Når sjåfører registrerer seg hos dem, kontrollerer de at personen har førerkort og kjøreseddel for taxi, som også innebærer vandelssjekk hos politiet. Men hvis denne senere trekkes tilbake, får ikke selskapene vite det.

– Vi trenger en mulighet til å sjekke det fortløpende, sier David Mothander, til NRK.

Han er samfunnskontakt i Norden for taxiselskapet Bolt. Mothander vil ha en digital løsning, som de har i flere andre land.

– Det gir oss en mulighet å se «i realtid» hvilke førere som har rett til å kjøre, og hvilke som ikke har det, sier han.

Bolt, som har hatt flesteparten av overgrepssakene, har gjort flere egne tiltak. Blant annet tar de nå opp lyden under reisen, sporer alle biler med GPS og har en SOS-knapp som ringer direkte til nødnummer.

Fra og med 1. april 2025 må alle som kjører taxi i Norge, tilknyttes en taxisentral. Det betyr at selskapene får større ansvar for bilene som kjører for dem.

