SV vil at Norge skal gi amnesti til amerikanske klimaforskere

– Vi ønsker en form for amnestiordning slik at amerikanske klimaforskere kan gjøre forskninga si her. Norge kan tilby dem opphold på norske forskningsinstitusjoner slik at vi ikke mister verdifull klimaforskning mens Trump driver og herjer i USA, sier Haltbrekken til Adresseavisen.

Stortingsrepresentanten ønsker at Norge skal gi amerikanske forskere rett til å bo og drive med klimaforskning her i Norge. Bakgrunnen er at Trump-administrasjonen har kuttet kraftig i midler og bistand til forskning både i USA og resten av verden.

Klimaforsker og NTNU-professor Anders Hammer Strømmen er også positiv til en slik ordning.

– I den grad amerikanske forskere er interessert i å komme hit, bør vi legge til rette for det. Det er en vinn-vinn, for nasjonen som får dyktige fagfolk hit, for det globale klimaforskningsmiljøet og for kloden, sier Strømmen til avisen.

Forskningsminister Sigrun Aasland (Ap) sier hun er dypt bekymret for utviklingen i USA, og at hun vil se på ulike ordninger og insentiver for å trekke etablerte forskere til Norge.

– Men jeg mener det ikke er hensiktsmessig å avgrense dette til forskere fra USA, sier Aasland til avisen.

