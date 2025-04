Stoltenberg slår tilbake mot Solberg-kritikk: – Et billig utspill

Finansminister Jens Stoltenberg slår hardt tilbake mot Solbergs kritikk tidligere tirsdag.

– Dette er overhodet ikke dagen der man skal bruke et billig utspill til å gjøre noe som kan koste Norge dyrt, sier han til TV 2.

– Det fremstår nå helt tydelig at Støre-regjeringen ikke har vært godt nok forberedt på hva en ny Trump-administrasjon kunne bringe med seg, sa Høyre-leder Erna Solberg tidligere tirsdag.

Partileder Erna Solberg på Høyres landsmøte nylig. (Terje Pedersen/NTB)

Trumps «frigjøringsdag»

Solberg kritiserer regjeringen kraftig og er bekymret for konsekvenser for norske bedrifter.

– Nå risikerer norske eksportbedrifter å bli rammet av tollbarrierer. Det er en svært alvorlig situasjon for næringslivet vårt, sier hun.

USA har varslet kunngjøring av en rekke nye tollsatser mot flere av sine viktigste handelspartnere innen 2. april. På det Trump kaller «frigjøringsdagen» skal supermakten bli mindre avhengig av utenlandske produkter.

Finansminister Jens Stoltenberg sier at det er uklart for han hva Høyre-lederen faktisk vil med utspillet, og han understreker at det er viktig å stå sammen om å avvise USAs argumenter for å øke tollsatser.

– Da bør vi ikke bruke amerikanernes argumenter. Det kan lett oppfattes som vi er enig, og det bør vi overhodet ikke være, fortsetter Stoltenberg.

Tollkrigen

Solberg trekker fram flere punkter i en amerikansk handelsrapport som gir Trump flere argumenter for å innlemme Norge i den ventede tollkrigen.

Blant annet viser hun til kritikk mot Norge for tollsatser på «flere hundre prosent» på landbruksvarer, og at Norges system for midlertidige tollreduksjoner på svært kort varsel gjør det uforutsigbart og vanskelig for amerikanske eksportører å reagere.

– Når vi her hjemme nå er hoderystende til Trumps tollkrig, er det verdt å huske på at Norge faktisk har svært høye tollmurer selv, og at Støre-regjeringen har økt dem de siste årene. Vi har 344 prosent toll på biff, 191 prosent på nypoteter og 429 prosent på lammekjøtt, sier Solberg.

USAs president Donald Trump. (Kevin Lamarque/Reuters)

Finansministeren påpeker at rapporten Solberg viser til er en rapport som har kommet ut hvert år, der USA flere ganger har kritisert Norge for tollsatser på landbruksvarer.

– Det er en helt ærlig sak. Men det er overhodet ingen unnskyldning for at amerikanerne skal innføre høye tollsatser, mot nær sagt alle varer, mot alle land – slik de har varslet at de kommer til å gjøre i morgen, sier han til TV 2.

