Stadig færre sykkelbud er fagorganisert

I 2019 fikk sykkelbudene i Foodora, etter en lang streik, tariffavtale – noe som var en viktig seier for Fellesforbundet.

Men stadig færre bud er omfattet av tariffavtalen. I oktober 2019 hadde tariffavtalen 264 medlemmer. I mars i år er antallet 96 medlemmer, skriver Klassekampen.

Ifølge Paul Olai-Olssen fungerer tariffavtalen med Foodora bra for de ansatte som er omfattet av den, men han trekker fram at Foodora er i en knipe fordi konkurrenten Wolt ikke bruker ansatte.

Olai-Olssen var Foodora-bud i 2019, men er i dag organisasjonsarbeider i Oslo Transportarbeiderforening i Fellesforbundet.

– Vi sørger for at alle som ønsker det, får fast ansettelse i Foodora, sier han på spørsmål om Fellesforbundet kunne gjort mer for å sikre at folk ansettes og organiserer seg.

Mads Dokka Blybakken, kommunikasjonssjef i Foodora, ønsker av konkurransehensyn ikke å oppgi hvor mange ansatte selskapet har.

