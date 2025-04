Solberg før nye Trump-toller: – For dårlig forberedt

– Det fremstår nå helt tydelig at Støre-regjeringen ikke har vært godt nok forberedt på hva en ny Trump-administrasjon kunne bringe med seg, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Hun kritiserer regjeringen kraftig og er bekymret for konsekvenser for norske bedrifter.

– Nå risikerer norske eksportbedrifter å bli rammet av tollbarrierer. Det er en svært alvorlig situasjon for næringslivet vårt, sier hun.

Solberg trekker fram flere punkter i en amerikansk handelsrapport som gir Trump flere argumenter for å innlemme Norge i den ventede tollkrigen.

Blant annet viser hun til kritikk mot Norge for tollsatser på «flere hundre prosent» på landbruksvarer, og at Norges system for midlertidige tollreduksjoner på svært kort varsel gjør det uforutsigbart og vanskelig for amerikanske eksportører å reagere.

– Når vi her hjemme nå er hoderystende til Trumps tollkrig, er det verdt å huske på at Norge faktisk har svært høye tollmurer selv, og at Støre-regjeringen har økt dem de siste årene. Vi har 344 prosent toll på biff, 191 prosent på nypoteter og 429 prosent på lammekjøtt, sier Solberg.

USA har varslet kunngjøring av en rekke nye tollsatser mot flere av sine viktigste handelspartnere innen 2. april. På det Trump kaller «frigjøringsdagen» skal supermakten bli mindre avhengig av utenlandske produkter.

Les også: Varsler EU-kamp på Ap-landsmøtet: – Europa er i endring (+)

Les også: Ekspert om «Trump-smutthull»: – Kan åpne for Obama

Les også: Falitterklæring å bevæpne politiet (+)