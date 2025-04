Slankemedisinen Wegovy omsetter for milliarder i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det viser tall som Dagens Medisin har hentet fra Farmaloggs legemiddelstatistikk.

Hvit resept er for medisiner som ikke dekkes av det offentlige, og som dermed i utgangspunktet betales av brukeren selv.

Det har vært en kraftig omsetningsvekst for medisiner på hvit resept de siste to årene. Medregnet Wegovy var veksten på 22,9 prosent i 2023 og 28,6 prosent i fjor. Uten Wegovy er veksten på 5,6 og 6,9 prosent for disse årene.

Samlet er omsetningen på over 2,6 milliarder kroner i 2023 og 2024.

– Det er ingen andre enkeltlegemidler som påvirker veksten slik Wegovy gjør. På blåresept-området har Ozempic ført til noe av den samme effekten, særlig fordi det var behov for å ta inn kostbare utenlandske pakninger på grunn av mangel på legemiddelet, sier kommunikasjonssjef i Apotekforeningen Jostein Soldal til Dagens Medisin.

Det har vært en stor vekst i legemiddelomsetningen de siste årene, påpeker Soldal. Hovedårsaken er vedvarende lav krone, som gjør varer fra utlandet dyrere, og stadig nye kostbare legemidler som kommer på markedet.

