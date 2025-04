Politiet: Et småfly har trolig gått ned i vann utenfor Bergen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er uvisst hvor mange som er om bord i flyet, og politiet har sendt store ressurser til området, skriver operasjonsleder Dan Erik Johannessen i Vest politidistrikt til pressen.

– Vi fikk melding i 15.30-tiden fra flytårnet på Flesland om at et småfly hadde problemer om bord og måtte nødlande, sier redningsleder Andreas Nesheim i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Det er tre helikoptre i området som er satt til å lete etter flyet.

– Vi har sendt store ressurser til området, men det er så langt ingen tegn til flyet, og vi har ikke lokalisert noe vrak, sier han i 16.15-tiden.

Politiet fikk melding om flyet klokken 15.34.

– Hovedredningssentralen meldte om småfly med problemer som hadde til intensjon å nødlande på Os. Dette ble meldt via tårnet på Flesland. Ukjent antall om bord, skal være mellom én og fire personer. Småflyet er nå savnet, skriver politiet til pressen.

Det er observasjoner fra et vitne som gjør at søket nå er konsentrert rundt et vann i Bjørnafjorden.

