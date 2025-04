Plastposeprisene øker igjen

Mange butikker og kjeder i Norge er medlem i Handelens Miljøfond og betaler en kontingent på plastposer til fondet. Fra 1. april øker kontingenten fra 3 til 4 kroner.

Plastposene har kostet rundt 5,50 kroner i butikken det siste året. Med en økning på én krone vil de koste 6,50 kroner per stykk.

– Forhåpentligvis vil en økning i plastposekontingenten gjøre at etternølerne også dropper plastposen, sier daglig leder Cecilie Lind i Handelens Miljøfond til VG.

På starten av året viste tall at nordmenn i snitt bruker 70 plastposer i året. Miljøfondet håper tiltaket skal gjøre at vi møter EUs krav om maks 40 poser per innbygger innen utgangen av 2025.

– Det er ingen statlig avgift, men en frivillig kontingent som går til arbeidet med å løse plastens miljøutfordringer, sier Lind.

Nedgangen på 30 poser i året som trengs for å nå EUs krav, er den samme vi har hatt de siste to årene etter at prisen på plastposer har økt. Til sammenligning brukte svenskene i 2024 under 20 plastposer per innbygger.

En undersøkelse fra Opinion viser at 68 prosent av nordmenn mener plastposekontingenten er et godt eller meget godt tiltak, og åtte av ti bruker handlenett ukentlig eller oftere.

