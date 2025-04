Nå får lavtlønte mer å rutte med: – Løfter dem som har minst

Allerede mandag, første dag av meklingen, kom NHO og LO til enighet i årets mellomoppgjør, halvannet døgn før meklingsfristen.

Rammen på oppgjøret mellom NHO og LO og YS er på 4,4 prosent. Det utgjør en reallønnsvekst på 1,7 prosent, basert på en prisvekst på 2,7 prosent, som er Teknisk beregningsutvalgs (TBU) anslag.

Det er Tord Veland Erichsen godt fornøyd med.

– En ser hvor jævlig dyrt alt har blitt, med strøm og matpriser, renta som ikke har gått ned slik som de sa, kommunale avgifter og alt det der. Det er noe forbanna dritt. Så vi er ganske avhengige av det reallønnsoppgjøret vi har fått, sier han til Dagsavisen

Han er kontrollør og hovedtillitsvalgt ved Framo Flatøy, en stor bedrift i Alver på Vestlandet, som leverer pumper til blant annet offshoremarkedet. Han og kollegene får, i likhet med alle på tariffavtaler mellom LO og NHO, 9750 kroner i økt årslønn, ifølge FriFagbevegelse.

– Løfter dem som har minst

Hovedtillitsvalgt på Framo Flatøy, Tord Veland Erichsen, sammen med Fellesforbundets leder Jørn Eggum (t.v.) og Richard Storevik, leder for avdeling 5, under et bedriftsbesøk på Framo. (Stian Fyen/Fellesforbundet)

Går man inn i tallene, blir det enda bedre, mener Erichsen.

– Vi får fem kroner. Så er det lavtlønnstillegg på to kroner, og Teko-bransjen får enda to kroner til. De får da ni kroner.

Teko-bransjen innbefatter tekstil,- konfeksjons-, sko- og sportsutstyrsprodusenter. De, sammen med renholdere i privat sektor, vektere, samt ansatte ved vaskerier og renserier og i yrker som inngår i Fritids- og aktivitetsavtalen, får i tillegg til det sentrale tillegget fire ekstra lavtlønnskroner i timen.

– Det er virkelig bra at vi løfter dem som har minst, sier Erichsen.

Det begynner å monne, mener han, men understreker at han bretter opp ermene for den neste tida som kommer.

– Nå skal folk ut og hente resten lokalt i lokale lønnsforhandlinger. Da er det utrolig viktig at vi står på kravene og får det vi har rett på. Jeg gleder meg til å begynne!

Fakta om oppgjøret

Gir en ramme på 4,4 prosent i lønnsvekst. Det blir 5 kroner i generelt tillegg til alle medlemmer, som betyr 9750 kroner i økt årslønn

Det blir 2 kroner i lavlønnstillegg til overenskomster hvor de ansatte i snitt tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det betyr 3900 kroner ekstra, og en total på 12.650 kroner i året.

I tillegg gis 2 kroner til følgende overenskomster: Industrioverenskomsten LO – Teko, vekteroverenskomsten, vaskerier og renserier, fritids- og aktivitetsavtalen og renholdsoverenskomsten. Samlet får disse gruppene 15.550 kroner mer i året.

Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 606 626.

Kilde: LO, FriFagbevegelse

LO og NHO fornøyde

Dagsavisen skrev tidligere i mars om at NHO i forkant av forhandlingene ville ha mer av oppgjøret løst lokalt, fordi bedrifter rammes så ulikt av ustabile, internasjonale forhold. LO sto fast på at et sentralt kronetillegg var den eneste måten å sikre at lavtlønte, og alle andre grupper, ble sikret et godt lønnsoppgjør og en del av kaka.

Begge partene ser likevel ut til å være fornøyde med resultatet.

– Vi er enige om et resultat som sikrer god vekst i kjøpekraften for LOs medlemmer og mest til de lavtlønte. Det har vært viktig for oss og det oppnår vi med dette lønnsoppgjøret. Med dette oppgjøret tar partene ansvar i krevende tider og blir enige om et godt resultat, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Dette til tross for at NHO fikk på plass en løsning der en større andel av oppgjøret skal forhandles lokalt på den enkelte arbeidsplass.

– På den måten tar vi hensyn til store ulikheter i lønnsevnen i de ulike bransjene mens vi samtidig står i krevende tider internasjonalt, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid i en pressemelding.

Dette er frontfagsmodellen

Lansert i 1966, da et utvalg under ledelse av SSBs daværende direktør Odd Aukrust formulerte doktrinen om at norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammene av hva industrien tåler.

I praksis innebærer frontfagsmodellen at lønnsoppgjøret innledes med forhandlinger om overenskomster innen konkurranseutsatt industri og næringsliv. Rammen i dette oppgjøret danner utgangspunktet for forhandlingene som følger i øvrige deler av arbeidslivet.

Kilde: Frifagbevegelse.no, NTB

