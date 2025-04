Forbrukerrådet: 38 av 43 barnemat-produkter bryter WHO-krav

Av 43 undersøkte barnemat-produkter har Forbrukerrådet funnet at 38 hadde ikke-godkjent markedsføring eller navn. 20 produkter brøt minst ett krav til ernæring og ingredienser. Tolv produkter burde hatt merking om høyt sukkerinnhold, slår rapporten fast.

Forbrukerrådet har vurdert barnematen opp mot krav fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Produktene er funnet i norske matbutikker i februar i år.

– Foreldre skal kunne stole på at barnemat som tilbys på markedet er sunn og basert på helsefaglige anbefalinger – uten villedende markedsføring eller selgende ord og uttrykk som ikke reflekterer næringsinnholdet i produktet, sier Aysha Grönberg, fagsjef for mat og helse i Forbrukerrådet.

For mye sukker

Forbrukerrådet mener merkingen «uten tilsatt sukker» bør revurderes. De viser til at flere barnegrøter er under grensen for sukker samlet sett, men at tilvirkingen produserer stoffer som er sukkerstoff.

– Hovedingrediensen «nedbrutt hvetemel» blir til maltose – et stoff som faktisk er et sukker, og som gjør at merkingen «uten tilsatt sukker» ikke er berettiget, skriver de.

Lokkende og diffus markedsføring

De mest omfattende funnene til Forbrukerrådet går på merking og markedsføring av produktene.

– Hele 38 av 43 produkter hadde selgende ord og uttrykk og påstander som ikke er godkjente, eller produktnavn som ikke samsvarte med det faktiske innholdet i emballasjen, konkluderer Forbrukerrådet.

Blant påstandene på emballasjene som ikke bør brukes ifølge Forbrukertilsynet er: «bidrar til en av fem om dagen», «balansert måltid», «perfekt som et måltid når man er på farten», «perfekt for små hender», og lignende.

– Disse påstandene bør ifølge WHO-modellen ikke brukes. Påstandene gir inntrykk av at maten er spesielt bra for barn, for eksempel at den smaker godt, er lett å spise eller hjelper barnets utvikling, sier Grönberg.

Nye kostråd

Helsedirektoratet jobber for tiden med å lage nye kostråd. Disse skal også inkludere kosthold og ernæring for spedbarn fra fødsel.

– Helsedirektoratet er nå i en viktig prosess, og vi håper funnene våre bidrar til at de nye kostrådene blir enkle å forstå og bruke for alle, uansett om man lager maten hjemme, eller om man kjøper den på butikken, sier Grönberg.

Undersøkelsen er gjort ved å samle inn produkter fra Coop Extra, Kiwi og Rema 1000 i Oslo i februar 2025. Forbrukerrådet sier de har valgt produkter fra merker som har en stor markedsandel.

