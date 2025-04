Fiskere reagerer på rakettoppskytingen på Andøya

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag til Fiskeribladet.

Rakettoppskytingene skal ikke gå på bekostning av arbeidsplasser og verdiskaping i fiskerinæringen, sier Sandberg og viser til sameksistensavtalen mellom Andøya Spaceport og næringen.

– Vi har derfor bedt om et møte med dem for å få vite mer om hva gårsdagens oppskyting betyr for fiskerne, fiskeriene og havmiljøet i området. Nå vil vi først ta dette møtet, og deretter avgjøre hva vi bør gjøre videre, sier han.

Leder i Andøya Fiskarlag, Yngve Larsen, er bekymret over aktiviteten fra Andøya Spaceport. Han mener at selskapet er lite villig til å diskutere negative sider ved virksomheten.

Under prøveoppskytningen på søndag ble flygingen avbrutt kort tid etter avgang, og raketten falt ned i sjøen.

Ingrid Hanssen, konstituert daglig leder i Andøya Spaceport, sier at raketten ikke skal forårsake forurensing, og at oppskytingen fant sted innenfor deres sikkerhetsområde.

– Raketten datt ned i et område med grunt vann på en til to meters dybde. Det er ikke nødvendigvis et stort fiskeriområde, sier Hanssen.

Hun sier at dialogen med fiskerinæringen er viktig.

– Jeg føler absolutt at vi har dialog og er villige til å diskutere ulike aspekter ved vår tilstedeværelse, sier hun og understreker at det trengs mer forskning før man trekker konklusjoner om hvilken påvirkning dette har.

Les også: Rødt krever granskning av rakett-krasj på Andøya

Les også: Ekspert tviler på «Trump-smutthull» i 2028: – Helt urealistisk