Ytterligere tre personer pågrepet i drapsforbundsaken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I helgen er tre nye personer pågrepet i Stavanger-området, siktet i drapsforbund-saken Kripos etterforsker sammen med britisk politi, skriver Kripos i en pressemelding.

– Det er etterforskningen som har avdekket informasjon som gjør at vi går til pågripelse av disse personene. Vi ønsker ikke å gå inn i detaljene på hva som har gjort dette nødvendig, sier politiadvokat John Ivar Johansen.

Det var 12. mars at en 17 år gammen gutt ble pågrepet i Stavanger etter opplysninger fra flere vitner. Saken dreide seg om såkalt drapsforbund, altså planlegging av et drap mellom flere personer.

Den videre etterforskningen førte til pågripelsen av en 18 år gammel nordmann i Huddersfield i Storbritannia og en 16-åring på Gardermoen den påfølgende uka.

Mandag ble 16-åringen fremstilt for videre varetektsfengsling.

– Vi mener han har hatt en sentral rolle i drapsforbundet de er siktet for, og det er nødvendig for den videre etterforskningen at også han holdes i varetekt videre, sier Johansen.