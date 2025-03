Sterk økning i bruken av legemidler for vektnedgang – også blant barn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi vet ikke nok om hvilke underliggende tilstander de som bruker medisinene har, og om det er de med potensielt størst nytte av vektnedgang som faktisk bruker legemidlene, forklarer seniorforsker Øystein Karlstad i Folkehelseinstituttet (FHI).

Instituttets legemiddelregister som nå er oppdatert med tall for 2024, viser at 172.000 nordmenn mellom 18 og 79 år i fjor brukte legemidler for å gå ned i vekt.

For begge kjønn har bruken økt blant dem mellom 12 og 17 år. I fjor var det over 700 ungdommer i denne aldersgruppen som fikk utlevert slike legemidler.

Andelen kvinner som bruker vektreduserende legemidler, er dobbelt så høy som hos menn i alle aldersgrupper.

Mer effektive

Økningen i bruken av disse legemidlene skjer parallelt med at det de siste årene er blitt godkjent flere nye typer medisiner for behandling av overvekt.

– Disse medisinene, kalt GLP-1-analoger, ble opprinnelig utviklet som blodsukkersenkende behandling for personer med diabetes. Medikamentene viste seg også å være effektive for vektnedgang, sier Karlstad.

Seniorforskeren forklarer videre at legemidlene påvirker flere fysiologiske prosesser i kroppen, som dempet sult, økt metthetsfølelse og økt insulinutskilling. Kliniske studier viser dessuten at de nye legemidlene for vektnedgang har betydelig bedre effekt enn de eldre.

Bruken av andre, mindre effektive midler har gått ned etter at virkestoffet semaglutid, som blant annet er brukt i legemiddelet Ozempic, ble godkjent for bruk i 2023.

Kostbare legemidler

De kliniske studiene har også vist at de aller fleste går opp i vekt igjen dersom de slutter på legemiddelet. De fleste må også betale for de kostbare legemidlene på egen hånd – rundt 35.000 kroner årlig, avhengig av dosering.

– Vi trenger derfor mer forskning for å forstå forskjellene mellom de som avslutter og de som fortsetter behandlingen over tid, og konsekvensene av å avslutte behandlingen, sier Karlstad.

Økningen i bruken av legemidlene skjer i takt med at andelen personer med overvekt og fedme har økt betydelig de siste tiårene. Man anslår at mellom 20 og 30 prosent av den voksne befolkningen i Norge har fedme, som vil si BMI over 30.

