Sp går inn for å endre lakseskatten – mot flertall i Stortinget

Sps landsmøte vedtok i helgen å skrote det såkalte normprisrådet for havbruk, som skal sette en pris på laksen når den forlater merden den vokser i.

Prisen brukes til å beregne grunnrenteskatten, også kalt lakseskatten, som ble lansert av Sp-leder og daværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum i 2022, da de satt i regjeringen med Ap.

Et forslag fra Høyre om å avvikle normprisrådet behandles i Stortinget tirsdag.

Får flertall i Stortinget

Før helgen var det usikkert om forslaget kom til å få flertall, men mandag bekrefter Sps Geir Pollestad overfor Adresseavisen at partiet kommer til å sikre flertall for å avvikle normprisrådet.

– Vi vil følge opp landsmøtets vedtak. Høyre er mindre opptatt av å ivareta de små og mellomstore aktørene i oppdrettsnæringen enn Senterpartiet, så vi vil ta hensyn til det også. Eksakt hvordan vi følger opp vedtaket jobber vi med, men det vil bli et flertall mot normprisrådet i morgen, sier Pollestad.

Også Fremskrittspartiet og KrF har vedtatt at de vil fjerne normprisrådet.

– Viktig for forutsigbarhet

Oppdrettsbransjen har ment at rådet fører til uforutsigbare kostnader og feil verdisetting av laksen. Det samme påpeker Høyres fiskeripolitiske talsperson, Olve Grotle.

– Det er viktig for forutsigbarheten for næringen at vi får flertall bak forslaget vårt om å avvikle normprisrådet. Det har dessverre vært altfor mange eksempler på at Støre-regjeringen har skapt usikkerhet for norsk næringsliv de siste årene, skriver Grotle til NTB.

Motparten frykter en avvikling vil bety at oppdrettsnæringen vil manipulere prisen – og dermed også skatten de må betale – dersom de selv skal oppgi hvor mye laksen er verdt på vei ut av merden.

