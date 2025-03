Sikkerhetsgraderte opplysninger lå ute på nettet i to år

IKT-programmet er ledet av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) sammen med Forsvarsdepartementet.

Departementet har tidligere nektet innsyn i hvem som jobber med programmet, med begrunnelse om at det ville være en stor risiko for at disse personene kunne bli mål for etterretning, skriver Aftenposten.

Men opplysninger om alle som hadde tilgang til programmets lokaler, lå åpent på nett i cirka to år, ifølge avisa. Sikkerhetsbruddet ble først oppdaget like før jul.

Statssekretær i DFD, Anette Davidsen (Ap), skriver i en epost til avisen at de iverksatte skadebegrensende tiltak, og at feilen ble rettet opp i.

Hun sier at det selv ved godt preventivt sikkerhetsarbeid vil kunne skje avvik og uønskede hendelser.

– Dette er en risiko som programmet, i likhet med alle andre som jobber med sikkerhetsarbeid, må leve med og håndtere, skriver statssekretæren.