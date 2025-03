Oljefondet investerer 16 milliarder kroner i havvindprosjekt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Selger er det tyske energiselskapet RWE. Selskapet fortsetter som operatør av prosjektet og som 51 prosent deleier, opplyser oljefondet på egne nettsider.

De to havvindprosjektene ved navn Thor og Nordseecluster er verdsatt til rundt 33 milliarder kroner. Totalt blir prislappen for oljefondet på rundt 45 milliarder kroner for aksjene og deres andel av framtidige byggekostnader.

Prosjektene er for tiden under bygging. Det er ventet at Thor er ferdigstilt i 2027 og Nordseecluster i 2027/29.

Thor Havvindmøllepark bygges i Nordsjøen utenfor vestkysten av Jylland i Danmark. Den skal bestå av 72 vindmøller og dekke forbruket til over én million danske husstander.

Nordseecluster-prosjektet planlegger å installere 104 turbiner i den tyske delen av Nordsjøen. Parken bygges nord for øya Juist, og den vil dekke forbruket til mer enn 1,6 millioner tyske husstander.

Kjøpet er ventet å bli gjennomført i begynnelsen av tredje kvartal.

